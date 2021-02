Multati motociclisti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 41enne catanese Alessandro Nicosia, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. I militari, impegnati la scorsa notte nel controllo del territorio, percorrendo questo viale Vittorio Veneto si sono accorti della presenza dell’uomo all’interno della pizzeria “Bacco”. L’uomo, dopo averne forzato la saracinesca, si era introdotto nel locale allo scopo di razziarne i prodotti alimentari. La refurtiva, del valore di circa 200 euro, è stata restituita al proprietario dell’esercizio commerciale, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari. Al ladro è stata contestata anche la sanzione per aver violato il coprifuoco.

Arrestato mentre ruba rame

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 21enne catanese Gabriele Torrisi, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. Grazie ad una segnalazione, l’equipaggio della gazzella è immediatamente intervenuto nell’area del parcheggio rialzato del centro commerciale “Porte di Catania”. Qui i militari hanno inseguito e bloccato il giovane, che tentava di fuggire dopo avere abbandonato in terra circa 30 metri di cavi in rame, tranciati dagli impianti di condizionamento del centro commerciale.

Controlli anti covid per motocilisti indisciplinati

I Carabinieri delle Stazioni di Castiglione di Sicilia e Linguaglossa, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo, nell’ambito delle attività finalizzate a garantire l’osservanza delle norme per il contenimento del fenomeno epidemico, hanno svolto un servizio nei territori compresi tra il “Parco dell’Etna” e il “Parco fluviale dell’Alcantara”. In particolare l’attività è stata indirizzata al controllo dei numerosi motociclisti che, sovente, sono soliti utilizzare quei percorsi a bordo delle proprie moto da enduro. In particolare l’attività ha poi portato i militari ad elevare la prevista sanzione amministrativa nei confronti di 7 motocilisti per inottemperanza alle vigenti norme anti covid.