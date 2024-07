I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno svolto in questi giorni un’ampia attività di controllo nel capoluogo etneo, con l’obiettivo di garantire ai cittadini e ai numerosi turisti presenti livelli più elevati di sicurezza reale e percepita. Le verifiche hanno riguardato in particolare le attività commerciali e ricettive situate sul lungomare, meta gettonata per la movida e il divertimento estivo.

Collaborazione tra reparti specializzati

I militari dell’Arma Territoriale hanno operato insieme al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e al Nucleo Ispettorato del Lavoro, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Battaglione “Sicilia”. L’attenzione si è concentrata sulla verifica del rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori, oltre che sugli aspetti igienico-sanitari e strutturali dei locali ispezionati. Presso una società di ormeggio natanti, gestita da una 53enne catanese, è emerso che un dipendente non era stato sottoposto alla prescritta sorveglianza sanitaria periodica. Per tale violazione, la titolare è stata denunciata e sanzionata con una multa di 1.423 euro. Ma gli accertamenti hanno portato alla luce anche carenze igieniche, con presenza di sporco pregresso nella cucina e sulle attrezzature. Ciò è costato alla donna un’ulteriore sanzione di 1.000 euro.

Irregolarità in un circolo nautico

Stesse irregolarità igienico-sanitarie e strutturali sono state riscontrate dai Carabinieri in un circolo nautico del lungomare. In questo caso, il titolare 71enne è stato multato per 1.000 euro per cappe sporche, attrezzature incrostate e distacco dell’intonaco dovuto a umidità nell’area cucina.

Controlli antidroga e sulla circolazione stradale

Ma i controlli hanno interessato anche le zone della movida, con l’obiettivo di prevenire e reprimere lo spaccio di droga. Numerosi posti di blocco sono stati effettuati, con perquisizioni su persone e veicoli. Un 18enne è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e segnalato in Prefettura come assuntore. Non sono mancate le verifiche alla circolazione stradale, per contrastare le condotte di guida pericolose e irresponsabili. Complessivamente sono stati identificati 60 tra conducenti e passeggeri, controllati 30 veicoli. Tre automobilisti sono stati multati per un totale di 1.212 euro, soprattutto per guida senza patente e mancanza di assicurazione. Un’auto è stata fermata amministrativamente.