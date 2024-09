Strade affollate, partenze e ritorni dalle residenze estive, molte alle pendici dell’Etna, che rendono in questo periodo dell’anno le strade statali della provincia di Catania particolarmente trafficate e insidiose. Per questo è sempre alta l’attenzione della Polizia Stradale, anche nelle settimane successive al ferragosto, attraverso un’attenta azione di prevenzione e di accertamento delle eventuali violazioni in materia di circolazione stradale.

Controlli intensificati a Randazzo

In particolare, il Distaccamento della Polizia Stradale di Randazzo ha intensificato i controlli al fine di garantire il rispetto del Codice della Strada lungo le strade pedemontane. L’intensa attività condotta negli ultimi giorni, infatti, ha consentito il controllo di un centinaio di veicoli e l’identificazione di oltre 130 persone, molte delle quali sono state sanzionate per l’uso del telefono durante la guida, mancanza della cintura di sicurezza o della copertura assicurativa del veicolo sul quale sono stati sorpresi alla guida.

Continuità dei controlli

L’attività di verifica in argomento, che continuerà anche nelle prossime settimane, è inserita nel più ampio contesto dei controlli che Polizia di Stradale sta realizzando in tutta la provincia di Catania. Particolare attenzione verrà dedicata al tema della sicurezza stradale e al rispetto delle regole per la salvaguardia della propria e altrui incolumità, con specifico riferimento al rispetto dei limiti di velocità e alla necessaria revisione dei dispositivi di equipaggiamento, anche in vista dell’imminente stagione autunnale.

La Polizia Stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali. È importante tenere la velocità sotto controllo.

Calendario dei Controlli

I servizi saranno effettuati da lunedì 2 Settembre, sino a domenica 8 Settembre 2024, alternativamente sulle tratte autostradali A18 Messina-Catania ed A20 Messina-Palermo, nei tratti maggiormente interessati da un elevato tasso di incidentalità, secondo il seguente calendario:

Giorni 2 – 4 e 6 Settembre 2024 Autostrada A18 Messina – Catania

Giorni 2 – 3 e 6 Settembre 2024 Autostrada A20 Messina – Palermo