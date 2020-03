l'appello dell'astronauta siciliano

Abituato a realizzare grandi imprese nello spazio, l’astronauta siciliano Luca Parmitano lancia un video appello proprio ai siciliani, perché restino a casa contribuendo così a limitare il contagio del Coronavirus.

Anche Parmitano è stato più volte in quarantena per potersi preparare ad andare nello spazio.

Nel video, diffuso sui canali social della Regione Siciliana, Parmitano spiega: “Dopo 3 settimane di quarantena e 200 giorni di isolamento sulla stazione spaziale internazionale, sono rientrato sulle terra e adesso sono in isolamento volontario per dare il mio piccolo contributo per evitare l’allargarsi del contagio del Coronavirus.

Ho scelto di seguire le indicazioni delle autorità preposte che ci invitano a uscire solo per motivi indispensabili, lavarci spesso le mani, evitare il contatto ed utilizzare fazzoletti monouso”.

“Noi italiani – prosegue Parmitano – amiamo la vita all’aperto, un aperitivo, una pizza, una serata con gli amici.

Questo è il momento di fare un piccolo sacrificio per pensare al bene comune.

E forse anche il momento di approfittare per stare a casa, leggere un buon libro, ascoltare della buona musica, passare del tempo con la famiglia”.

“Noi siamo un grande popolo, – conclude Parmitano – siamo tutti uniti, e insieme ce la faremo, passeremo anche questa. Io resto a casa”.