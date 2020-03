L'impegno quotidiano del gruppo

Supermercati sanificati e numerose misure per clienti e personale per ridurre al minimo il rischio contagio. È l’impegno intrapreso da Crai Gruppo Radenza nei suoi supermercati sparsi per la Sicilia. Un impegno quotidiano a tutela della salute oltre che per una una politica di contenimento e controllo dei prezzi.

Secondo l’amministratore delegato di Crai Gruppo Radenza, Danilo Radenza, si tratta di un momento delicato in cui serve impegno e senso di responsabilità, “che evidenzia come ognuno di noi sia chiamato a fare la propria parte nella consapevolezza che il proprio atteggiamento incide sulla pronta risoluzione di un dramma che ormai ha dimensioni mondiali”.

Tutti i punti vendita del gruppo, fa sapere l’azienda vengono sottoposti a una costante sanificazione e vengono adottate tutte le altre misure atte a contenere ogni possibile forma di contagio. “Noi che operiamo nella realtà dei supermercati, afferma Danilo Radenza, siamo ancor di più chiamati a svolgere un servizio pubblico essenziale e a svolgerlo con grande perizia ed attenzione per la salvaguardia della nostra salute e di quella dei nostri clienti tutti”.

Tutti i dipendenti dell’azienda godono adesso di una polizza assicurativa per la tutela dei rischi da coronavirus. La politica del gruppo Radenza mira, inoltre, alla costante fornitura di tutti i beni di generi alimentari e soprattutto il contenimento dei prezzi. La frequenza del volantino è stato portato da 10 a 7 giorni “in modo da garantire sempre migliori offerte e prezzi sempre più convenienti in piena linea con la politica dei prezzi che il gruppo Radenza pratica da sempre e che ha rappresentato la chiave di successo dell’intero gruppo”. Tutti gli affiliati sono stati invitato ad aderire alle campagne promozionali.