il 10 maggio

La 12esima edizione di Corri Catania è in programma domenica 10 maggio e, sotto lo slogan “Catania corre per Catania”, persone di ogni età e capacità parteciperanno alla corsa – camminata di solidarietà aperta a tutti, all’insegna del divertimento, dello sport, del benessere e dell’impegno solidale.

La tradizionale maglietta bianca con l’omino simbolo di Corri Catania ma con una grafica rinnovata, è da oggi disponibile in tutti i Corri Catania Point; chi desidera prendere parte alla manifestazione, potrà richiedere il pettorale numerato e la borsa dell’evento e contribuirà al progetto di solidarietà “Check-up in Movimento” per donare alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania, un ambulatorio medico mobile per svolgere attività itineranti di prevenzione e screening sul territorio.

Da quest’anno, nel kit di Corri Catania, sono state inserite le borse in TNT, ecologiche, riciclabili e riutilizzabili, che verranno consegnate in abbinamento alle t-shirt e ai pettorali; una scelta, nel rispetto dell’ambiente, che consentirà di eliminare oltre 450 kg di buste di plastica che in vario modo erano utilizzate per ogni edizione della corsa-camminata negli scorsi anni.

Con l’avvio della distribuzione delle magliette inizia a pieno ritmo l’attività di avvicinamento a Corri Catania sono stati due gli appuntamenti in programma domenica 1 marzo. Dalle 9.30 e per tutto il giorno, il Parco commerciale “I Portali” hanno ospitato il casting di “A Moda Nostra”, l’evento organizzato da “Ragazzini Generali” che, a maggio, porterà sul palco di Corri Catania il talento, la gioia e l’allegria dei bambini.

Sempre domenica, sul Lungomare Fest è stato allestito uno stand per dare la possibilità di assicurarsi le magliette e di contribuire alla raccolta fondi per il progetto “Check-up in Movimento”.