La raccolta fondi

C’eravamo lasciati con questa frase: “le persone che amiamo non muoiono mai completamente perché una parte di loro resta viva dentro di noi.” Parole che sono state tradotte in gesti concreti.

La raccolta fondi di Natale in memoria della piccola Alice Gaglio, la bambina deceduta il maggio scorso per un’infezione fulminante al muscolo cardiaco, è stata una testimonianza importante del fatto che anche dalla terribile tragedia di una vita spezzata può fiorire qualcosa di bello.

La gara di solidarietà promossa dall’associazione “Ali c’è”, costituita dai genitori di Alice, ha avuto un duplice obiettivo: ricordarla insieme a tutti gli amici, gli insegnanti e i compagni che le volevano bene, e raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un defibrillatore da installare nella scuola Giovanni Piazzi di Palermo che Alice frequentava con profitto.

Una partecipazione commossa e sentita che ha permesso di raccogliere 3300€ in un evento pieno di gioia e di sorrisi, come Alice avrebbe voluto.

L’affetto per Ali – come la chiamavano tutti – ha mobilitato tantissime persone ispirate dal viso di una bambina sempre sorridente e capace di imprimere una forza unica a chi le stava vicino.

Hanno partecipato gli insegnanti, i collaboratori e la preside dell’istituto Giovanni Piazzi di Palermo, i ragazzi della Kids orchestra del Teatro Massimo, il maestro Michele De Luca, l’assessore Giovanna Marano, la chiesa Redemptoris Mater, Padre Antonio, il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo e i picciotti della Lapa del Teatro Ditirammu.

“Ringraziamo gli amici e i parenti e tutti coloro che hanno voluto partecipare e lasciare un contributo. Ringraziamo anche chi ha effettuato donazioni tramite bonifico”, dicono i genitori in una nota.

Ma l’impegno dell’associazione non finisce qui. Con San Valentino alle porte, si presenta un’altra occasione per fare del bene a chi ne ha bisogno. Il 14, il 15 e il 16 febbraio in piazza Duomo a Terrasini va in scena “Terrasini in love”, una kermesse con un programma pieno di attività legate alla cultura, alla musica, alla fotografia, alla cucina, alla scienza, all’animazione per bambini e alla beneficenza.

Nelle giornate del 14 e del 15, alle 16.00, verranno messi all’asta i cuori dell’albero di Natale di Terrasini a scopo benefico. Il ricavato andrà alle associazioni “Ali c’è” e ad “O.P.A.M – opera promozione alfabetizzazione nel mondo” per sostenere il loro impegno sociale. In occasione della festa degli innamorati, regalare un cuore alla persona può contribuire a salvare una vita o a migliorarla a chi è meno fortunato.