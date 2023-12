I corrieri in auto con 60 chili di droga, seguiti e arrestati

Redazione di

02/12/2023

Due corrieri che trasportavano 60 chili di droga, marijuana per l’esattezza, destinata al mercato catanese sono stati arrestati dalla polizia a Ficarazzi, una frazione di Acicastello. I due di 26 e 20 anni, entrambi albanesi, devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di droga. Il 20enne è stato intercettato appena arrivato in paese alla guida di un’auto Dacia intestata a una donna albanese. E’ stato quindi bloccato dopo che ha portato la marijuana contenuta in due borsoni con all’interno 48 involucri. Tutta la roba era destinata ad essere nascosta in un appartamento di un complesso residenziale.

Il complice

Il 26enne invece era alla guida di una Fiat Tipo che aveva fatto da staffetta alla Dacia fino a Ficarazzi. Poi aveva proseguito la sua marcia in direzione San Gregorio, venendo bloccata dagli agenti. Nell’appartamento del complesso residenziale, oltre alla droga, i poliziotti hanno sequestrato un altro quantitativo di marijuana e materiale per il confezionamento della droga.

Altro stupefacente in una villetta

In una villetta di San Giorgio, nella disponibilità del 26enne, i poliziotti hanno trovato 650 grammi di hashish, materiale per il confezionamento uguale a quello trovato a Ficarazzi e munizioni detenute illegalmente. I due corrieri della droga arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza.

L’altro corriere fermato un mese fa

Sempre a Catania un altro spacciatore è stato scoperto un mese fa. Con un fuoristrada fiammante faceva il corriere della droga. Ma con un veicolo di questo genere ha finito per attirare l’attenzione dei carabinieri che lo hanno seguito e beccato in flagrante. L’uomo aveva con sé un chilo di cocaina del valore di quasi 100 mila euro. Ad intervenire la squadra Lupi del nucleo investigativo di Catania che aveva puntato la propria attenzione verso un Suv Volkswagen bianco di grossa cilindrata. Veicolo mai visto in quella zona e che percorreva le strade in maniera alquanto sospetta, come per eludere possibili pedinamenti. E’ stato intercettato nel quartiere Librino a Catania e poi pedinato. A finire in manette un albanese di 46 anni.