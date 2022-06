Nuova assoluzione per i vertici di Ediservice, società editrice del Quotidiano di Sicilia stavolta da parte della Corte d’appello di Catania I sezione penale davanti alla quale si è svolto il processo di appello contro la sentenza emessa il 15 luglio del 2020 e appellata proprio dagli imputati.

Assoluzione per i vertici del gruppo Ediservice

Riformando la sentenza del 15 luglio 2020 la Corte d’Appello ha assolto Filippo Anastasi, carlo Alberto Tregua e Sebastiano Urzì perchè il fatto non sussiste.

Parimenti assoluzione e annullamento di tutte le misure accessorie nei confronti della società Ediservice e del legale rappresentante Maria Stancanelli

Due diversi filoni di inchiesta

Su Ediservice erano in corso dal 2016 due diversi filoni d’inchiesta, uno riguardante la truffa sui contributi all’editoria ed un secondo per evasione fiscale. Nell’ambito dell’inchiesta erano stati sequestrati anche beni per 727 mila euro. Entrambi i procedimenti si sono sviluppati con alternanti pronunciamenti nel corso dei vari gradi di giudizio ma si avviano a conclusione con esito favorevole alla società ed ai suoi vertici che sono stati assolti in più occasioni

Prima assoluzione nel 2019

Già il Giudice dell’udienza preliminare Pietro Antonio Currò, a conclusione del processo col rito abbreviato richiesto dai vertici di Ediservice, la medesima società editrice del Quotidiano di Sicilia, aveva emesso una sentenza di assoluzione nei confronti di Carlo Alberto Tregua (presidente), Filippo Anastasi (vice presidente) e Sebastiano Urzì (consulente), accusati di evasione fiscale perché il fatto non sussiste.

Tregua era difeso dall’avvocato Carmelo Calì, Anastasi dall’avvocato Antonio Bellia e Urzì dal professore Fabrizio Siracusano. “Siamo soddisfatti – aveva dichiarato in quella occasione Carlo Alberto Tregua – perché la verità è emersa in tutta la sua nitidezza e prova ancora una volta la correttezza e la linearità della gestione della società editoriale, nel suo quarantesimo anno di attività dalla fondazione”.

Oggi la nuova assoluzione perché il fatto non sussiste pronunciata dalla Corte d’Appello di Catania