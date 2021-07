Boom di vaccinazioni all'hub di Catania e Palermo

L’ufficio del commissario per l’emergenza Covid di Catania ha istituito un numero verde

Ed ha predisposto un servizio per il rilascio rapido del Green Pass

Dopo l’obbligatorietà del pass verde dal prossimo 6 agosto, impennata di prime dosi nell’hub etneo

Tornano le file per le vaccinazioni anche all’hub della Fiera di Palermo

Impennata delle vaccinazioni contro il Covid19 a Catania. All’hub di via Forcile nella sola giornata di ieri 23 luglio sono state somministrate oltre 400 prime dosi. Ed oggi il numero potrebbe essere addirittura superiore.

Istituito numero verde per ottenere il Green Pass

Intanto l’ufficio del commissario emergenza Covid di Catania ha istituito un servizio per il rilascio rapido del Green Pass. È rivolto a quanti per varie ragioni non riescono, in modo autonomo, a scaricare la certificazione. Per ottenere il green pass si può contattare, dalle ore 8 alle ore 20, il numero verde emergenza Covid Catania 800 77 53 75.

Tante le chiamate al call center

Sempre nella giornata di ieri, e anche questa mattina, in tanti hanno chiamato il call center per chiedere informazioni e assistenza. E saranno gli operatori del numero verde, di concerto con gli addetti dell’ufficio rilascio green pass, seguendo una apposita procedura, ad inviare agli utenti la certificazione.

Il commissario Liberti “Abbiamo pensato di aiutare gli utenti”

“Vista l’obbligatorietà del green pass dal prossimo 6 agosto – spiega Pino Liberti, commissario emergenza Covid Catania – abbiamo pensato di aiutare quegli utenti che per ragioni differenti non sono nelle condizioni di seguire la procedura indicata dal ministero. Molti non hanno ricevuto l’sms. L’introduzione del green pass anche nella nostra provincia ha fatto registrare un rinnovato interesse per la somministrazione del vaccino”.

E conclude: “L’open day in corso fino al prossimo 27 luglio non ci consente di quantificare la percentuale di incremento, ma nei punti vaccinali, già da ieri, si è registrata una impennata della somministrazione delle prime dosi. Il dato dell’Hub di via Forcile ne è una testimonianza”.

Boom prenotazioni vaccini in Fiera Palermo

Anche a Palermo si registra un aumento delle richieste di vaccinazione al punto che tornano le file nell’hub della Fiera del Mediterraneo, dopo la decisione di rendere obbligatorio il green pass per certe attività.

La richiesta di prime dosi, in poche ore, è passata dal 5% al 30%del totale giornaliero.

“Siamo convinti che il green pass stia dando una forte accelerazione alla campagna vaccinale – dice il commissario per l’emergenza Covid di Palermo Renato Costa –. E’ chiaro che è un importante stimolo alla vaccinazione, devo dire ce n’era bisogno”.

Ma per Costa non è soltanto l’effetto green pass, perché in ballo c’è il forte aumento dei positivi al Covid19 anche in Sicilia.

“E’ evidente che la risalita del numero dei contagi abbia preoccupato tanti – aggiunge Costa – le persone non vogliono rischiare e cercano di proteggere se stessi e i familiari. Non mi stanco di ripeterlo, il vaccino è l’unico strumento per limitare al minimo il rischio”.

Dopo un mese di giugno passato un po’ in sordina, nell’hub della Fiera del Mediterraneo sono ricominciate le file, ma le attese sono normali. In tanti richiedono il green pass, ne sono stati rilasciati circa 1.500, dopo che è stato attivato martedì scorso un ufficio nell’hub che consente agli utenti la richiesta del certificato verde.