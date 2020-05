L'emergenza

Nel momento di crisi, sotto tutti i profili, che la pandemia ha determinato e continua a determinare, molte categorie sono rimaste impegnate ad offrire servizi ai cittadini che vi si rivolgono. Tra questi anche il settore delle assicurazioni. A far emergere l’impegno della categoria è Salvo Lisi presidente del sindacato nazionale Agenti Assicurazioni della provincia di Catania.

“In un momento in cui il paese è alle prese con una gravissima emergenza le imprese assicurative che attraverso le agenzie devono garantire i servizi in modo ottimale, si dibattono in diffioltà molto forti per una seria crisi di liquidita ,considerato che le persone avendo patito un consistente taglio dei propri redditi e in molti casi la totale assenza di reddito cercano anzitutto di soddisfare i bisogni essenziali – sottolinea -. E’ giusto fare presente che i nostri servizi vengono erogati con la cura di sempre ,cercando di essere vicini ai nostri utenti e garantendo tutti i servizi a pieno regime.Non potevamo fare altrimenti considerato che il lavoro di un assicuratore si basa soprattutto su un rapporto di fiducia con chi si affida a lui sapendo di trovare un professionista,ma soprattutto un amico che in ogni momento viene incontro alle esigenze dei propri assicurati anche sul terreno dell’attività di consulenza”.

“Gli agenti sono sempre rintracciabili o venendo in agenzia o telefonicamente.Nel caso di necessità sono reperibili anche nelle ore notturne. Soprattutto adesso,in un momento di così grandi incertezza sappiamo che dobbiamo dare di più considerato che l’agente di assicurazione e’ il negoziante al dettaglio della sicurezza. Insomma gli Agenti di Assicurazione presenti sul territorio sono anche in questo momento,in prima linea per garantire un servizio di prossimità essenziale alla Comunità con il senso di responsabilità proprio di chi eroga un servizio di pubblica utilità

Le Agenzie aderenti al Sindacato Nazionale Agenti ( SNA ) svolgono la propria attività nella provincia di Catania nel pieno rispetto delle norme emanate dal governo e dalle altre autorità regionali e locali”.

Da qui anche una raccomandazione ai clienti: Per questo invitiamo,cortesemente, la Clientela di attenersi a misure preventive atte a contrastare la diffusione del Coronavirus Covid 19. Le Agenzie applicheranno per tutto il periodo previsto le norme emanate Stiamo cercando di adottare tutte le misure igieniche procedendo costantemente al lavaggio delle mani ed alla pulizia delle superfici di lavoro con disinfettanti idonei. Stiamo contattando telefonicamente o a mezzo e-mail i Clienti per effettuare i pagamenti con bonifico bancario per evitare di recarsi necessariamente presso gli uffici.Ciò per ridurre la mobilità ed i contatti fisici. Pensiamo che sia doveroso cambiare temporaneamente ma sensibilmente le nostre abitudini per vincere insieme questa guerra contro il Covid 19″.