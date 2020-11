Nella mattinata dello scorso 2 novembre, un cospicuo numero di visiere protettive trasparenti di ottima qualità per la prevenzione del Covid-19 sono state donate alla Questura di Catania. Marco Mio, amministratore unico di una azienda farmaceutica catanese ha, infatti, consegnato 1500 visiere trasparenti a elevata protezione allo staff dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato, alla presenza del Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Marika Mirabella, di tutto lo staff medico ed infermieristico e del dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, vicequestore Aggiunto Giacomo Antonio Iurato.

I presidi saranno utilizzati a tutela degli operatori della Polizia di Stato costantemente impegnati nella messa in sicurezza e controllo del territorio. “Il Questore di Catania e i dirigenti – si legge in una nota -presenti esprimono un sentito ringraziamento per la vicinanza e la sensibilità mostrata verso le donne e gli uomini della Polizia di Stato”.