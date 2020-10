Salgono a dieci i casi di positività all’interno di un mini focolaio nel reparto di Ostetricia e ginecologia del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania. Lo conferma l’azienda con una nota ufficiale.

“In riferimento alle positività al Covid19 riscontrate in alcuni operatori del reparto di Ostetricia e Ginecologia del presidio Policlinico – vi si legge – si conferma che trattasi di unità di personale che avevano avuto contatti nella settimana scorsa con un soggetto positivo”.

“Detto personale – continua la nota – risulta asintomatico e posto in quarantena da subito presso il proprio domicilio.

In totale ad oggi si tratta di n. 10 unità di personale di varia qualifica. Il personale restante che presta regolarmente servizio viene monitorato già da alcuni giorni ed è risultato al momento negativo nei tamponi. L’attività di sanificazione viene regolarmente effettuata e nessuna conseguenza si è registrata sul fronte delle attività assistenziali che continuano regolarmente”.

Non è la prima volta che si affronta il contagio in corsia o fra il persoanle sanitario “Altre positività in Azienda nel tempo sono state registrate anch’esse legate a contagi avvenuti fuori dall’ospedale e immediatamente posti in isolamento domiciliare. Ciò risulta in linea con il problema pandemico in corso che vede l’Azienda impegnata nella sorveglianza continua degli operatori attraverso screening collettivi e degli esposti nei casi in questione”.

Intanto a Palermo chiude Palazzo delle Aquile sede principale e storica del Comune. “A seguito di un presunto caso di positività al Covid19 di un dipendente, su disposizione del Vice Segretario Generale è stata disposta, in via precauzionale, la chiusura di Palazzo delle Aquile nella giornata di domani, martedì 6 ottobre 2020, per procedere contestualmente alla sanificazione di tutti i locali” informa l’amministrazione.

La sanificazione è già stata concordata con la struttura Reset che opera presso il Palazzo di Città. Salvo indicazioni di natura diversa, gli Uffici riapriranno nella giornata successiva, mercoledì 7 ottobre 2020.