Avviati i protocolli dell'Asp

Ancora casi di Covid19 nelle scuole di Palermo a pochi giorni dall’inizio delle lezioni. Nuovi contagi hanno riguardato licei classici Giovanni Meli di via Aldisio e Giuseppe Garibaldi di via Canonico Rotolo e il plesso Basile dell’istituto Rita Levi Montalcini, a Borgo Nuovo. Tre studenti sono risultati positivi e i presidi hanno dovuto rivedere l’organizzazione delle lezioni ordinando lezioni a distanza e la sanificazione del locali.

Un caso sarebbe stato confermato al Liceo Meli. Questa mattina la dirigente scolastica Cinzia Cittarella ha diramato una circolare che spiegano alcune indicazioni sulla gestione dei casi Covid a scuola ma non ha confermato il caso dello studente positivo.

Un altro studente è risultato positivo al Garibaldi che ha chiuso per due giorni dopo che la dirigente scolastica Maria Vodola ha deciso di tenere chiusi i cancelli. “Uno studente del liceo è risultato positivo al Covid-19 e per due giorni, lunedì e martedì, si tornerà alla didattica a distanza. ‘I locali della sede centrale di via Canonico Rotolo e quelli della succursale di via Arimondi – si legge nel sito del liceo – resteranno chiusi per procedere alla sanificazione'”. Intanto l’Asp, secondo i protocolli, ha iniziato a seguire i controlli e i tamponi. “La scuola non è chiusa per Covid – dice all’Ansa la dirigente Maria Vodola – Ho sospeso le attività didattiche in presenza per pulizia straordinaria in attesa di avere indicazioni dall’Asp che è competente a dire cosa fare. Non sono io che decido di chiudere anche se c’è un caso sospetto”.

Un altro caso è stato confermato tra gli scolari del Basile. Riguarda uno studente di quarto anno della scuola elementare. La conferma è giunta dalla dirigente scolastica, Marina Venturella tramite una nota pubblicata sul sito interner della scuola. “Si comunica ai genitori degli alunni delle classi 4A e 4BA che, causa del riscontro di un caso di Covid-19, a partire da lunedì 5 ottobre (oggi, ndr), tutti gli alunni sono posti in isolamento fiduciario. I genitori verranno contattati dall’Asp che spiegherà loro la procedura. I genitori degli alunni posti in isolamento fiduciario potranno continuare a fare la loro normale vita quotidiana”.