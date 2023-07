Serviranno ad ampliare il terminal C

Per sopperire alla crisi dei voli aerei scaturita dall’incendio della scorsa settimana all’aeroporto di Fontanarossa arrivano le prime tensostrutture dell’aviazione militare. Personale tecnico-logistico dell’aeronautica militare ha iniziato da ieri alle 23.30 le procedure di montaggio delle tensostrutture che consentiranno di ampliare le capacità del terminal C dell’aeroporto di Catania. Le prime sono state ultimate all’alba e i passeggeri hanno usufruito di luoghi climatizzati per le procedure di imbarco.

Intervento tampone

Strutture campali illuminate e refrigerate sono messe a disposizione dell’aeronautica militare italiana e sono arrivate a Catania dal terzo Stormo di Villafranca. La Sac, la società che gestisce lo scalo, ha “ringraziato la Difesa e l’Aeronautica militare sempre a servizio della Nazione”. Questo intervento è servito per contenere i passeggeri che fanno scalo a Catania il cui aeroporto è in parte inutilizzabile per l’incendio della scorsa settimana. L’obiettivo è ridurre il più possibile il trasferimento dei voli in altri scali dopo la baraonda dei giorni scorsi. In particolare a Palermo non si è riusciti a gestire il maggior afflusso di voli provenienti proprio da Catania.

Situazione critica

“La vicenda dell’aeroporto di Catania – ha commentato il presidente della commissione Difesa della camera dei deputati, Nino Minardo – ha fatto emergere tutte le criticità del nostro sistema aeroportuale. E’ andato in tilt in piena stagione turistica creando enormi disagi e danni all’economia siciliana. Superata l’emergenza servirà rivedere totalmente il sistema. Abbiamo praticamente un sistema dei trasporti aerei in ginocchio con l’arrivo di centinaia di migliaia di viaggiatori, con ritardi negli arrivi e partenze, nella consegna dei bagagli. Senza contare i passeggeri sballottati da un capo all’altro dell’Isola, con 40 gradi. Senza informazioni, senza sapere quando arriveranno a destinazione. Un effetto domino di emergenze deleterio per la Sicilia”.

Riflessione sul sistema

Il presidente della commissione Difesa aggiunge che adesso ogni iniziativa per arginare le emergenze è utile e auspicata. “Ho apprezzato l’impegno del presidente Schifani che in prima persona si è impegnato per trovare soluzioni. Vorrei ringraziare in particolare l’aeronautica militare per essersi messa a disposizione del ministro Crosetto per fornire a Fontanarossa strutture e supporto logistico per la gestione dell’emergenza. Importante anche l’interesse del ministro Salvini che convocherà tutti i soggetti interessati alla gestione dell’aeroporto di Catania. E’ chiaro – dice ancora Minardo – che una volta passata l’emergenza non potrà più essere rinviata una riflessione e una decisione sul sistema aeroportuale siciliano. In questi giorni drammatici ha mostrato tutte le sue carenze in termini di strategia e coordinamento e soprattutto l’assurda sottovalutazione di due scali strategici come quelli di Comiso e Trapani”.

La Donato sulla polemica tra Schifani e Urso

Intanto continuano ad alimentarsi le polemiche sull’attuale situazione dell’aeroporto di Fontanarossa culminato con lo scontro tra il presidente della Regione Renato Schifani e il ministro Adolfo Urso. Ad intervenire la parlamentare europea e vice presidente nazionale della Democrazia Cristiana Francesca Donato che cerca di gettare acqua sul fuoco. Urso aveva lamentato di carenze infrastrutturali e ritardi, accusando quindi la Regione. Schifani invece aveva risposto definendo sterili queste polemiche.

“Serve uno sforzo collettivo – ha detto la Donato – per restituire piena operatività allo scalo di Catania e fronteggiare le diverse emergenze che si sono innescate su tutti gli aeroporti siciliani a causa della situazione critica di Fontanarossa. Le polemiche di queste ore non ci fanno bene e non servono. Il presidente Schifani si è attivato subito per affrontare l’emergenza a Catania e giustamente si aspetta di trovare dal governo nazionale la giusta collaborazione per intervenire adeguatamente. Al momento solo il ministro della Difesa e l’Aeronautica Militare si sono attivati. E’ chiaro – continua Donato – che l’orizzonte di questo sforzo collettivo non può essere l’emergenza. Servono degli stati generali del trasporto aereo in Sicilia per discutere dell’assetto del sistema aeroportuale dell’Isola ma anche di continuità territoriale e caro volo, tutti problemi cronici che non hanno mai trovato risposta”.

Like this: Like Loading...