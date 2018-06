Disoccupato picchia l'anziana madre per farsi dare i soldi della pensione, arrestato

In moto con un chilo di cocaina purissima, arrestato a Misterbianco

Uniti al governo ma divisi alle urne, Di Maio e Salvini sbarcano, separati, in Sicilia: "Reddito e pensioni di cittadinanza" per Di Maio; "Stop all'isola campo profughi d'Europa" per Salvini