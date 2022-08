la sua versione dei fatti circa la rottura

Sarà sfida personale fra Cateno de Luca e Nello Musumeci per una poltrona al senato nel collegio di Catania. Lo annuncia Cateno de Luca a margine di una conferenza stampa nella quale, fra l’altro, ha affrontato il tema del divorzio con Dino Giarrusso raccontando la sua versione dei fatti.

L’antefatto

Lo scorso 2 agosto scorso la notizia del ‘divorzio’ tra Cateno De Luca e Dino Giarrusso era arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il matrimonio fra l’ex iena ed ex 5 stelle Giarrusso e l’aspirante sindaco di Sicilia De Luca è durato davvero poco. Il leader di Sicilia Vera aveva annunciato su Facebook la separazione per divergenza di opinioni sulla candidature. Oggi De Luca è tornato a parlare dell’argomento rispondendo ad una domanda dei cronisti nel corso della conferenza stampa tenutasi a Catania alla quale ha partecipato anche Angelo Villari, ex segretario del Pd etneo da due giorni passato tra i ranghi di De Luca.

La battaglia sull’uso del simbolo

“Con Dino Giarrusso in questo momento siamo in tribunale a Messina – ha detto De Luca -. Perché c’è l’ultima udienza che si sta consumando sull’uso del simbolo. Le elezioni politiche hanno fatto ‘sbarellare’ Dino. Noi avevano come programma di affrontare prima le elezioni regionali e poi le elezioni nazionali in cui lui sarebbe stato il protagonista. Ci tengo a sottolinearlo”.

“Vuole essere eletto a Roma”

E ancora: “L’anticipazione delle elezioni nazionali ha fatto scattare in Dino quella fregola di trovare la soluzione per essere eletto a Roma. In base a certe indagini, si dice e si ritiene che a Messina il collegio del Senato, Messina-Enna, il collegio della Camera, Messina-Jonica, il collegio della Camera, Messina-Enna, probabilmente rischiamo di conquistarli noi. Sulla scorta di questo, lui ha chiesto di essere candidato nel collegio uninominale di Messina. Io ho detto di no, che non esiste, perché io non posso dire ai messinesi di votare uno di Catania, gli avevo detto di candidarsi a Catania”.

La rottura definitiva

Ha concluso De Luca: “Lui a Catania non si è voluto candidare e c’è stata la discussione che poi è arrivata alla rottura. Le cose stanno così, in modo molto semplice e lo dico alla luce del sole”.

La sfida di De Luca a Musumeci nella ‘sua’ Catania

“Non si è voluto candidare lui a Catania al Senato, sapendo all’inizio che si sarebbe dovuto candidare Pogliese, e mi sono candidato io” dice De Luca concludendo il discorso su Dino Giarrusso.

Ma poi affronta il tema Musumeci e racconta di aver fatto questa scelta “esattamente perché voglio sfidare Musumeci. Anzi, ormai è ufficiale: ci sarà la sfida tra me e Musumeci nel collegio del Senato di Catania. Era destino che le nostre strade dovessero incrociarsi e finire in una sfida diretta. Non è stato possibile per la Regione ma succederà per il Senato nel collegio di Catania”.