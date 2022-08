Capolista il sindaco di Giardinello Antonio De Luca

Cateno De Luca ufficializza i candidati di Sicilia Vera alle prossime elezioni regionali. L’ex sindaco di Messina, in corsa per lo scranno più alto di Palazzo Orleans, ha tenuto questa mattina una conferenza stampa per presentare i profili scelti in vista dell’election day del 25 settembre.

La presentazione dei candidati di Sicilia Vera

Appuntamento, quello presso il ritrovo Santoro, che segue il comizio tenuto domenica sera proprio dallo stesso esponente di Sicilia Vera in piazza Verdi. Capolista scelto a Palermo il sindaco di Giardinello Antonio De Luca. Un gruppo che rappresenta un mix tra società civile ed ex amministratori. Fra questi Michele Longo, già consigliere comunale di Termini Imerese, ed Eugenio Ferraro, ex assessore del comune di Mistretta.

“Oggi presentiamo i candidati di Sicilia Vera ed Orgoglio Siculo – ha dichiarato Cateno De Luca -. Stiamo completando su Palermo altre due liste di testimonianza, ovvero Autonomia Siciliana ed Impresa Sicilia. Il capolista sarà il sindaco di Giardinello. Un segnale ben chiaro rispetto a quelli che sono stati i nostri interlocutori preferiti, ovvero gli amministratori. Personalità che rappresentano il baluardo rispetto al territorio e alle criticità frutto delle angherie di chi governa sopra le nostre teste”.

“Abbiamo dato dimostrazione di capacità”

A domanda specifica, Cateno De Luca dichiara di non sentirsi già vincitore in partenza, anche se riconosce i meriti al proprio gruppo dirigente. “Chi si sente in vantaggio è perso in partenza. Sono una persona abituata a fare campagna elettorale fino alla chiusura delle urne. Ovviamente, abbiamo dato una grande dimostrazione di capacità organizzativa. Il resto lo stanno facendo i nostri avversari”.

Gli attacchi alle coalizioni tradizionali

L’ex sindaco di Messina butta poi un occhio alla situazione dei suoi avversari. Competitor che Cateno De Luca definisce spaccati e in confusione. “Nel centrosinistra vanno emergendo sempre di più le contraddizioni. Non si sa se andranno uniti o spaccati o se rimarrà o meno Caterina Chinnici. Sul fronte del centrodestra invece, stiamo vedendo le liste che si stanno squagliando. Non si sa ancora se saranno quattro o cinque liste. Una reazione interna a quella che è stata la scelta del candidato presidente, il nuovo che avanza Renato Schifani”.

“I nostri avversari non ci sono”

“I nostri avversari non ci sono – attacca Cateno De Luca -. Questo si verifica perchè non hanno nulla da dire. Pensavano che la classica macchina da guerra che mettevano in campo potessero coprire le carenze dei candidati che avrebbero messo in campo. Ovviamente questo non sta riuscendo. Stiamo aspettando che scendano sul nostro campo, dove gli daremmo il colpo di grazia. Vogliamo dare una svolta alla Sicilia. Cambierà tutto, finalmente!”.