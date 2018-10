su disposizione della procura di catania

Un manufatto abusivo realizzato in contrada Minicucchitta di Biancavilla, nel Parco dell’Etna, è stato demolito dalle ruspe su disposizione della Procura di Catania.

Il provvedimento, che dispone anche il ripristino dello stato dei luoghi, fa seguito a una sentenza di condanna emessa nel 2012 e da poco diventata irrevocabile.

Sul posto carabinieri, polizia, guardia di finanza, corpo forestale della Regione, polizia provinciale, vigili urbani.

Presenti anche tecnici dell’Enel per la preliminare messa in sicurezza dell’immobile, nonché per l’individuazione di eventuali allacci abusivi alla rete elettrica. La demolizione è stata affidata a un’impresa confiscata alla criminalità organizzata, attualmente in amministrazione giudiziaria.