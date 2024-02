IL 38enne era ricercato

Gli agenti della polizia commissariato di Acireale hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica di Catania nei confronti di un 38enne pregiudicato di Acireale, traendolo in arresto dopo averlo ricercato.

L’uomo condannato per spaccio e maltrattamenti in famiglia

In particolare, l’uomo, riconosciuto colpevole con sentenze passate in giudicato, emesse nel gennaio 2022 e nel mese di ottobre 2023, è stato condannato, rispettivamente, ad anni 2 di reclusione ed euro 4000 di multa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (fatti commessi nel luglio 2021 ad Acireale) e ad anni 4 di reclusione per maltrattamenti in famiglia (fatti commessi a Catania nel 2020).

Tenuto conto del periodo di detenzione già sofferto, in regime di custodia cautelare, l’uomo doveva ancora scontare 5 anni, 11 mesi e 2 giorni di reclusione.

Disposta la carcerazione dell’uomo

Pertanto, con l’odierno provvedimento restrittivo, l’ufficio esecuzione penale ne ha disposto la carcerazione per il cumulo di pena rimasto da scontare, delegando l’esecuzione del provvedimento al commissariato di Acireale.

Ricevuto l’ordine di carcerazione, i poliziotti della squadra investigativa si sono messi all’opera, avviando le ricerche del 38enne, che risultava senza fissa dimora ed irreperibile.

Dopo intense e complesse attività di ricerca sul territorio, nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti hanno rintracciato il ricercato nei pressi della stazione ferroviaria di Catania e l’hanno condotto negli uffici di corso Umberto ad Acireale.

Dopo gli adempimenti di rito, l’uomo è stato condotto nella casa circondariale Piazza Lanza, dove dovrà finire di scontare la pena a cui è stato condannato.

Armi e droga in appartamento disabitato a San Giorgio

Alcuni giorni fa nel corso di attività finalizzate a contrastare e reprimere i traffici illeciti di sostanze stupefacenti, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania hanno fatto accesso in un appartamento disabitato nel quartiere San Giorgio. I poliziotti hanno rinvenuto – ben occultati – un revolver calibro 38 special, una pistola semiautomatica calibro 6.35 con matricola punzonata, una pistola semiautomatica dal calibro allo stato non rilevabile con matricola abrasa e un revolver calibro 22 con matricola abrasa. Insieme alle armi, gli agenti hanno inoltre recuperato numerose munizioni di vario calibro e due buste in cellophane contenenti marijuana per un peso di 441 grammi.

Le armi e le munizioni, con l’ausilio del personale del gabinetto regionale di polizia scientifica intervenuto sul posto, sono state messe in sicurezza e sottoposte a sequestro.

Sono in corso accertamenti finalizzati a individuare la provenienza delle pistole e il loro eventuale utilizzo in precedenti episodi delittuosi.