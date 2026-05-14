Inaugurazione ufficiale con l’alzabandiera (ore 9.30). Nel programma della prima giornata gare di salto con ostacoli, tappa allevatoriale Masaf, razze autoctone, monta western. Alle 11 il convegno “Cavallo risorsa economica e valorizzazione del territorio” al quale parteciperà anche l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca On . Sammartino

Catania, 14 – Si aprirà domani, venerdì 15 maggio, alla Tenuta Ambelia della Regione Siciliana, nel territorio di Militello Val di Catania, la 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo, organizzata dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia. La manifestazione proseguirà fino a domenica 17, con tre giornate dedicate al mondo equestre, allo sport, all’allevamento, alle razze autoctone, agli spettacoli, alle famiglie, alla promozione del territorio e alle produzioni siciliane.

La giornata inaugurale si aprirà al Campo Trinacria, alle ore 9.30 con l’alzabandiera, alla presenza delle autorità e di numerose scolaresche. Subito dopo prenderà il via il Concorso di Salto a Ostacoli 128×128 by Fieracavalli Verona, appuntamento centrale della parte agonistica della Fiera e unica tappa di selezione per l’Italia Meridionale dei binomi che parteciperanno alla competizione nazionale di Fieracavalli Verona.Alle ore 11.00, nella Sala Convegni, si svolgerà l’incontro “Cavallo risorsa economica e valorizzazione del territorio” promosso dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia. L’incontro sarà dedicato al ruolo del cavallo come risorsa economica, culturale e territoriale per la Sicilia. Insieme all’On. Luca Sammartino, Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e Vicepresidente della Regione Siciliana, interverranno Fulvio Bellomo, Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, Alberto Pulizzi, Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, Vincenzo Pernice, Direttore dell’Istituto Zootecnico per la Sicilia, Ignazio Mannino e Michelangelo Bentivegna rispettivamente Commissario Straordinario e Direttore dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia.

Nel pomeriggio, sul campo Trinacria, spazio alla vetrina delle razze autoctone, con il Purosangue Orientale Siculo, il Cavallo Siciliano, il Cavallo Sanfratellano e gli asini Ragusani, Panteschi e Grigi Siciliani. A seguire sono previste le esibizioni artistiche, con la coreografia dedicata ai pazienti oncologici, la coreografia di volteggio ispirata a “Il Re Leone” e, dalle 18.00 alle 20.00, l’Ambelia Talent Show. Nel corso della prima giornata sarà già pienamente operativo anche il programma tecnico e allevatoriale. Sul Campo Ambelia si svolgerà la tappa allevatoriale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), con prove di andatura e obbedienza, mentre nel pomeriggio è previsto l’ambientamento per il salto in libertà.

Al Campo Bruno spazio alla Monta Western, mentre al Campo Vulcano, dalle 9.30, prenderanno il via le attività dedicate agli Attacchi. La Scuderia Ginepro ospiterà, dalle 9.00 alle 18.00, la vetrina cavalli curata dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia. Saranno inoltre attive l’area bambini, famiglie e asini, con laboratori, giochi, battesimo della sella e attività ludiche, l’area espositori con artigianato locale, abbigliamento e attrezzature per il mondo dell’equitazione, e l’area Ambelia Food & Drink.

Il programma proseguirà sabato 16 e domenica 17 maggio con le ulteriori prove del concorso di salto ostacoli, le attività della tappa allevatoriale Masaf, la monta western, gli attacchi, la vetrina delle razze autoctone, gli appuntamenti dedicati alle famiglie e gli spettacoli. Tra i momenti più attesi delle giornate successive figurano il convegno “Equitazione, salute, tradizione e memoria”, l’esposizione della sella e del frustino originali appartenuti a Francesco Baracca, e il Gala Equestre, in programma nelle serate di sabato e domenica. La 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo si propone come un appuntamento capace di unire sport, allevamento, cultura, spettacolo e promozione del territorio, confermando la Tenuta Ambelia come luogo simbolo della tradizione equestre siciliana e come spazio aperto al pubblico, agli operatori del settore, alle fam