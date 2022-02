La polizia lo ha intercettato nel quartiere catanese di San Cristoforo

Di nuovo arrestato per evasione un uomo di Catania. E’ stato trovato fuori dalla propria abitazione a spasso con il suo cane nonostante il divieto per via dei domiciliari a cui era stato sottoposto. Ad accorgersi di lui è sono stati gli agenti delle volanti, impegnati nell’attività di controllo del territorio nel quartiere San Cristoforo.

Il sospetto

Hanno proceduto al controllo di un individuo ritenuto sospetto che passeggiava in strada portando un cane al guinzaglio. Alla vista della volante l’uomo aveva tentato di nascondere il volto. Si tratta di un catanese pluripregiudicato di 41 anni che risultava essere evaso dagli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto da novembre dello scorso anno.

Dentro casa materiale esplodente

Presso l’abitazione dell’uomo veniva rinvenuto all’interno di un comodino un candelotto illegale, privo di marchio Ce, per la cui rimozione e messa in sicurezza si rendeva necessario l’intervento di personale specializzato del nucleo artificieri. Alla luce di quanto appurato, il 41enne veniva arrestato per evasione e, su disposizione del Pm, nuovamente sottoposto ai domiciliari. Inoltre, veniva deferito per detenzione illegale di materiale esplodente.