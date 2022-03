Lavoro domestico, si cercano nuovi sbocchi occupazionali in Sicilia

10/03/2022

Presentato il corso assistenti familiari 2022 indetto da Domina, il sindacato sorto a tutela delle famiglie datori di lavoro domestico. L’iniziativa è stata illustrata nell’aula consiliare del Comune di Mascalucia con una conferenza stampa. All’evento era presente il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra, che ha sottolineato la sua personale adesione all’iniziativa al fine di offrire un contributo concreto alla cittadinanza circa il fenomeno dell’occupazione lavorativa. Accanto a lui la responsabile regionale di Domina, Pina Jannello, che si è detta lieta di poter riprendere le attività dopo il blocco causato dalla pandemia. Il sommerso e le donne migranti Sono stati affrontati temi come il lavoro sommerso che coinvolge soprattutto donne e migranti, in particolare nel contesto domestico, crisi delle natalità e prospettive di sviluppo delle politiche del lavoro sia in ambito nazionale che europeo. A relazionare la docente del corso, Maria Grazia Sapienza, la presidente provinciale dell’organizzazione di volontariato Triskele che ha sponsorizzato l’evento, Annamaria D’Alberti Simili, e il responsabile del punto Domina Catania-Liberamente, Simone Centamore. E’ stato annunciato che, constatato l’alto numero di richieste di iscrizione, verrà dato spazio entro il fine settimana a chiunque richieda di partecipare al corso ma non sia stato in grado di presentare la domanda nei termini. Una buona notizia dopo i recenti dati tutt’altro che positivi arrivati da Assindatcolf che ha evidenziato come il lavoro domestico non sia un impiego che piace ai giovani. Nell’ultimo decennio, infatti, è drasticamente calata la presenza di colf, badanti e baby sitter under 30 (-61,4%) mentre si è assistito ad un progressivo invecchiamento della forza lavoro. L’incontro tra domanda e offerta di lavoro La conferenza si è conclusa con l’intervento di Marco Alessandro Tropea, consulente fiscale del punto Domina Catania-Liberamente, il quale ha messo in evidenza l’importanza dei vari uffici Domina sparsi sul territorio anche al fine di favorire una maggiore interazione fra domanda e offerta di lavoro in ambito domestico. I punti Domina si occupano, fra l’altro, di assistere le famiglie nella gestione dei rapporti di lavoro con colf , badanti e babysitter.

