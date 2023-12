Una donna di cinquant’anni è morta a Catania a causa delle gravi ferite riportate cadendo dal balcone di casa. Era di Gela, ma viveva nel capoluogo etneo con la famiglia. Il volo è stato di almeno 5 metri. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente, le forze dell’ordine indagano.

L’allarme

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma le gravissime ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile. Sul luogo della tragedia anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini, tra le ipotesi c’è quella di un tragico incidente, ma la dinamica è ancora tutta da accertare.

Dieci giorni fa, sempre a Catania, la polizia ha salvato un giovane in viale Mario Rapisardi: il ragazzo si è lanciato da un balcone, ma la caduta è stata attenuata da un albero, dove è finito. Gli agenti con non poche difficoltà sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo in sicurezza. Poi è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

La caduta da un balcone a Palermo

Paura qualche settimana fa in via Val di Mazara 27 a Palermo, dove una donna è caduta giù dal balcone al terzo piano di uno stabile. Sul posto polizia e due ambulanze.

Soccorsa dai sanitari del 118 la donna appariva ancora vigile. È stata trasportata in ambulanza al vicino ospedale di Villa Sofia in codice rosso.

Caduta frenata da pensilina

La donna sembra sia caduta da un balcone del terzo piano. La sua caduta è stata frenata da una pensilina sulla quale ha urtato prima di finire a terra.

Polizia ha ascoltato dei testimoni

La polizia ha ascoltato anche i testimoni che hanno assistito alla caduta: dai portieri dello stabile e degli stabilimenti vicini, ai titolari impiegati e clienti degli esercizi commerciali dell’area.

