È in corso l’autopsia sul corpo di una donna di 38 anni trovata impiccata in una casa vacanze a Fondachello, frazione di Mascali. La donna, in vacanza con il compagno, è stata ritrovata senza vita intorno da uno dei figli della coppia.

La lite

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia avrebbe avuto un violento litigio la sera precedente al decesso della donna, come testimoniato dai lividi presenti sulle braccia di entrambi. L’uomo avrebbe lasciato l’abitazione e, al momento del ritrovamento del corpo, non era presente. Il compagno della donna, un 40enne non indagato, è stato interrogato a lungo dai carabinieri come persona informata sui fatti. Per confermare la sua assenza al momento della morte della donna, ha fornito degli alibi che sono al vaglio degli inquirenti.

Donna trovata impiccata in bagno con lividi, il compagno in caserma

Una trentenne è stata trovata impiccata nel bagno della casa di villeggiatura che aveva preso in affitto con il compagno a Fondachello, frazione marinara di Mascali. La donna aveva avuto la sera precedente una lite con l’uomo, che aveva lasciato l’abitazione.

Le indagini dei carabinieri

Il corpo è stato trovato nella mattinata di ieri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Giarre. La casa è stata trovata in ordine, e non è stato rinvenuto alcun messaggio da parte della donna. Il compagno è sentito, come testimone, nella Caserma dell’Arma da militari e dal sostituto procuratore di Catania di turno. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi sulle cause del decesso, compresa quella del suicidio.