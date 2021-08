A Caltagirone

Un uomo arrestato a Caltagirone dalla Polizia di Stato

Nel suo magazzino trovata cocaina e marijuana in un secchio

Trovata anche la targa di uno scooter rubato, ai domiciliari

La Polizia di Stato di Caltagirone (CT) ha arrestato A.L. di 62 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per ricettazione.

La droga nel magazzino

I poliziotti del Commissariato hanno perquisito un magazzino nella disponibilità dell’uomo; qui, ben nascoste all’interno di un secchio di plastica, hanno scoperto e sequestrato due bustine di cellofan contenenti cocaina, per un peso lordo complessivo di 10 grammi, una busta di plastica trasparente contenente marijuana, per un peso di 20 grammi e un bilancino di precisione elettronico.

Una targa di un motociclo rubato

La polizia ha poi ritrovato la targa di un motociclo che è risultata appartenere a una Vespa rubata nel 2018. Nel magazzino è stata anche individuata la tavola in legno, con chiare tracce di polvere bianca sparsa, utilizzata come piano di lavoro per stoccare e suddividere lo stupefacente, dov’erano poggiati un accendino, una forbice e un coltello da cucina intriso di polvere bianca. Il giudice ha deciso per gli arresti domiciliari.