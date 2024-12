Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’operazione antidroga nel quartiere di Librino, precisamente in uno stabile di viale San Teodoro. L’intervento, mirato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha visto la partecipazione delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme alla squadra Volanti. Fondamentale per la buona riuscita dell’operazione è stato il contributo del cane antidroga Maui, il cui fiuto infallibile ha permesso di individuare la presenza di sostanze illecite all’interno di un’abitazione.

Il fiuto infallibile di Maui porta alla scoperta

Maui, cane poliziotto altamente addestrato, ha segnalato con insistenza un appartamento specifico, indirizzando l’attenzione degli agenti verso un potenziale obiettivo. Una volta individuato e contattato il proprietario dell’appartamento, un uomo di 32 anni, la polizia ha proceduto con una perquisizione domiciliare.

Droga e materiale esplosivo in camera da letto

All’interno dell’abitazione, in una delle due camere da letto, gli agenti hanno rinvenuto due scatoloni contenenti un ingente quantitativo di materiale pirotecnico, inclusi razzi e altri artifici, per un peso complessivo di circa 20 chilogrammi. Il materiale esplosivo, detenuto illegalmente, è stato immediatamente sequestrato. La perquisizione ha portato anche al ritrovamento, all’interno di un mobiletto nella stessa camera da letto, di circa 20 grammi di cocaina e quasi 240 grammi di marijuana. Oltre alla droga, è stata sequestrata anche la somma di 1200 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Denuncia per il 32enne

Il 32enne catanese è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di materiale esplosivo. Sia la droga che il materiale pirotecnico sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.