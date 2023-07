Sorpreso ad un posto di blocco della polizia

Arrestato con più di un chilo di droga addosso. La polizia di Catania fa scattare le manette ai polsi di un uomo di 50 anni. Beccato a bordo di un’auto nel corso di un posto di blocco organizzato dalla squadra mobile. A finire dietro le sbarre D.A.A. nella flagranza del reato di detenzione, ai fini di illecito spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

Il posto di blocco e il sospetto nervosismo

L’operazione è maturata nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti. Agenti della squadra mobile, nel rione “Picanello”, eseguivano un controllo su strada nei confronti di D.A.A. Questo perché qualche istante prima, accorgendosi dei poliziotti in servizio della sezione contrasto al crimine diffuso, aveva tentato di evitare il controllo.

L’identificazione e la scoperta

Nel corso delle operazioni di identificazione, il 50enne veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Ben un chilo e 300 grammi suddivisa in più confezioni, di vario peso, destinate alla successiva vendita. L’attività di ricerca si estendeva all’abitazione di D.A.A., dove la squadra mobile rinveniva altra sostanza stupefacente dello stesso tipo. La differenza è che questa non era suddivisa in singole dosi. Trovato anche del materiale necessario al confezionamento.

Il provvedimento cautelare

In ragione del notevole quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, D.A.A. veniva arrestato. La polizia, d’intesa con il pubblico ministero della Procura di Catania, ha trasferito l’uomo nel carcere di Catania piazza Lanza. Il Gip ha convalidato l’arresto.

Il carico sull’autobus

Nei giorni scorsi altra operazione con un piccolo carico di droga che ha viaggiato sull’autobus di linea nel Palermitano. A scoprire tutto i carabinieri che hanno arrestato due giovani e denunciato una terza persona. I loro atteggiamenti sospetti hanno attirato l’attenzione dei militari dell’Arma che li hanno seguiti e beccati con lo stupefacente. I carabinieri della compagnia di Petralia Sottana hanno arrestato due giovani a Castellana Sicula accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciata una terza persona per favoreggiamento personale.

