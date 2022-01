L’operazione in un quartiere dove notoriamente si spaccia

Spacciatori in fuga dalla “fossa dei leoni”, nota zona del quartiere di Librino a Catania dove la droga scorre a fiumi nonostante le continue operazioni delle forze dell’ordine. L’ennesimo blitz è stato organizzato dal commissariato cittadino che ha effettuato controlli mirati a contrastare il dilagante fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti in viale Grimaldi, zona ad alta densità criminale nota per l’appunto come “la fossa dei leoni”. Il bilancio è di un arresto, una denuncia, decine di dosi sequestrate e numerosi assuntori identificati.

I controlli

In particolare sono stati effettuati numerosi controlli anche nei riguardi degli assuntori e dei loro veicoli. Nello specifico, i ripetuti controlli all’interno della scala “A” di una palazzina di viale Grimaldi, da cui notoriamente si spaccia attraverso una feritoia realizzata nel portone d’ingresso, hanno consentito di rinvenire e sequestrare 86 involucri di crack e marijuana a carico di ignoti e denaro in contanti. Il tutto, alla vista dei poliziotti, abbandonato dagli spacciatori che sono fuggiti. L’ attività ha anche consentito di identificare numerosi clienti dei pusher che, nella circostanza, sono stati sanzionati e segnalati alla prefettura.

Controlli estesi alle auto

Chiaramente, i controlli sono stati estesi ai veicoli a bordo dei quali erano giunti in viale Grimaldi. Inoltre, un 50enne pregiudicato catanese è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, minaccia, lesioni aggravate e oltraggio nei confronti dei poliziotti. A seguito dell’udienza di convalida, e su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Sono state, ancora, contestate sanzioni varie, sequestri e fermi amministrativi per mancanza di assicurazione, revisione e guida senza patente.

Anche omissione di soccorso

Infine, un soggetto è stato denunciato per omissione di soccorso nei confronti di una novantenne. L’uomo, dopo averla investita con l’auto che stava guidando, tra l’altro priva di assicurazione e senza patente per essergli stata revocata 8 anni fa, si è dato alla fuga. Sul posto è intervenuta l’ambulanza, contattata da alcuni passanti, che ha trasportato la donna al vicino pronto soccorso. Oltre alle sanzioni amministrative, all’uomo che era alla guida è stata anche sequestrata l’autovettura.