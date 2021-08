Inseguimento per le vie di Palermo

Un palermitano di 29 anni è stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane si trovava a bordo di una vettura che ha avuto un incidente in corso Tukory a Palermo. Anziché accertarsi delle condizioni dell’altro automobilista è fuggito dal luogo dello scontro.

Individuato grazie ad alcuni testimoni

I carabinieri, chiamati da alcuni testimoni, hanno iniziato un lungo inseguimento con l’automobilista che si è concluso in via Paruta. L’auto dei militari è riuscita a bloccare la vettura in fuga e portare in caserma il giovane che qui è stato identificato e denunciato.