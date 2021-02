Nove persone sono state arrestate dalla polizia a Catania nell’ambito di un’operazione contro un presunto gruppo criminale accusato di essere dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Otto sono state portate in carcere e una posta ai domiciliari.

Indagini su un duplice tentato omicidio

Tra i destinatari del provvedimento restrittivo emesso dal Gip, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea, anche i presunti responsabili di un tentato duplice omicidio commesso nel popolare rione Librino nel maggio del 2019.

L’episodio risale ala notte fra l’11 e il 12 maggio del 2019 quando due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in piena notte nel popoloso rione. Sono un 23enne centrato a un braccio e un 28enne colpito a una spalla.

I due si sono presentati separatamente in diversi ospedali della città per farsi medicare: il primo al Garibaldi e il secondo al Policlinico. Nessuno dei due era in pericolo di vita.

La polizia aveva ritenuto da subito che i due ferimenti fossero collegati alle segnalazioni arrivate su colpi di arma da fuoco esplosi poco prima nel quartiere. Sul posto della sparatoria era intervenuto personale delle Volanti, della Squadra mobile e della Scientifica della Questura ed erano state sentite molte persone ed eseguiti sopralluoghi.

La Procura aveva, naturalmente, aperto un’inchiesta affidando le indagini alla squadra mobile per la ricostruzione della dinamica e del movente della sparatoria e risalire alle responsabilità.

Il movente, ha adesso ricostruito la Procura distrettuale, sarebbe stato legato alla gestione delle piazze di spaccio. Durante le indagini, la squadra mobile della Questura di Catania ha sequestrato armi e droga.

La droga in un pacco natalizio

Di recente in un’altra operazione proprio a Librino la polizia aveva fermato un presunto corriere con un pacco di Natale pieno di droga. I poliziotti aveva approfondito un controllo e, aprendo il pacco regalo di Natale trasportato dal fermato acvevano avuto la sorpresa. Tolto l’0involucri esterno dal pacco usciva un forte odore di marijuana. Dentro vi erano 2 chili e 40 grammi di droga.

L’uomo era stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.