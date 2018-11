in manette un 32enne

Un uomo di 32 anni, Giovanni Fisichella, è stato arrestato la notte scorsa a Catania dalla Polizia perché sorpreso nel suo garage con circa 2 chili e mezzo di marijuana. Al loro arrivo, gli agenti di una Volante intervenuti in Via Oliveto Scammacca dopo aver sentito un forte odore di marijuana hanno trovato Fisichella nascosto dietro alcuni cartoni.

Nel locale i poliziotti hanno anche sequestrato una bilancia di precisione e 65 euro in banconote di piccolo taglio, e trovato inoltre una Vespa Piaggio 125 con il numero di telaio alterato risultata rubata, motivo quest’ultimo che ha

fatto scattare anche una denuncia per riciclaggio.

La perquisizione si è poi estesa anche in casa di Fisichella, dove i poliziotti hanno trovato 4 dosi di cocaina per un peso

complessivo di circa 2,7 grammi e 460 euro in banconote da 20. All’uomo sono stati concessi i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.