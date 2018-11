A Gravina di Catania

Avrebbe rapinato a Gravina di Catania (Catania) due volte lo stesso corriere espresso a distanza di circa due settimane. E’ quanto viene contestato ad un detenuto del carcere di Catania 28enne già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, Rosario Fallo, di 28 anni, al quale i carabinieri hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina e furto aggravato emessa dal Gip del Tribunale etneo.

La prima rapina è stata commessa il 24 settembre scorso in via Girolamo, la seconda il 9 ottobre in via Fratelli Bandiera e la vittima in entrambe le occasioni era stato costretto sotto la minaccia di un coltello. Ad incastrare il 28 enne è stato il ritrovamento da parte dei carabinieri nella lavatrice della tuta utilizzata durante le rapine. I militari durante le indagini si sono avvalsi delle immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza: l’autore della seconda rapina aveva utilizzato una Fiat Punto rubata il 20 agosto a due coniugi di Cosenza in visita ad alcuni parenti di Misterbianco alla quale aveva applicato la targa dell’auto di sua proprietà.