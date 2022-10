Iniziativa condivisa dalla Edil Sider Spa

“Cielo, una finestra sostenibile per domani”nell’ambito di un progetto della “Call for Ideas” che mette in palio 5000 euro per progettare il sistema finestra per l’architettura contemporanea. Il lancio in occasione della presentazione al pubblico del brand Cielo, il primo serramento in alluminio dotato di tecnologia Aerogel, Edil Sider Spa, azienda leader del settore serramento in alluminio dal 1951.

La presentazione al Salone dell’Edilizia e dell’innovazione

La presentazione ufficiale della challenge si svolgerà al SAEM 2022 – Salone dell’Edilizia e dell’innovazione – presso Sicilia Fiere, Misterbianco (CT), nella sala conferenze “Sala 1” sabato 8 ottobre alle ore 12:00.

La call è aperta a tutte le startup costituite e non, ai creativi, agli ingegneri e agli architetti, ai privati in grado di esprimere idee originali e innovative per la finestra del futuro. Le idee saranno selezionate da una giuria di esperti e il vincitore riceverà 5.000€ messi in palio dalla Edil Sider Spa e la possibilità di realizzare la sua idea. Saranno valutate le idee migliori, le soluzioni più originali e la capacità di realizzazione, da trasferire dentro una filiera produttiva che vanta già una produzione al 100% coperta da energia auto prodotta e una strategia che marcia speditamente verso gli ESG.

Le proposta del giorno 8 ottobre

I partecipanti sono chiamati a individuare soluzioni innovative in tema di: produzione, design, tecnologia, IOT, sostenibilità, economia circolare, commercio e distribuzione. Un ventaglio ampio e un’iniziativa condivisa dalla quale Edil Sider Spa è certa di trovare i nuovi partner con cui sviluppare uno dei progetti di suo maggiore successo. A partire dal 8 ottobre 2022 sarà possibile inviare le proprie proposte compilando il form e caricando il materiale e il regolamento sul sito www.cieloedge.it. Il regolamento è disponibile e scaricabile dal sito www.cieloedge.it

Un serramento tecnologico

Cielo è il primo serramento dotato di Aerogel, il materiale più leggero al mondo composto per il 99,98% di aria e da appena lo 0,02% di silicato. Il gel appare all’occhio quasi trasparente e il peso è pressoché impercettibile. Tuttavia la composizione delle trame delle sue nano particelle è così densa da non lasciar filtrare il calore, tanto che inserita nel taglio termico delle nuove finestre Cielo, consente di raggiungere con profili molto sottili, prestazioni di isolamento mai viste prime da un sistema in alluminio. Il risultato è una finestra che lascia spazio alla luce mantenendo altissime performance tecniche. L’Aerogel è utilizzato dall’industria aerospaziale e dalla NASA per isolare le tute degli astronauti e proteggere termicamente i satelliti e i rover impegnati nelle esplorazioni spaziali. Cielo si presenta come “l’evoluzione della specie”, un vero e proprio dispositivo che si integra e connette al sistema casa nella nuova visione di architettura contemporanea fatta di tecnologia, design e sostenibilità.