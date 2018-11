si tornerà al voto nei primi giorni di dicembre

L’intera storia dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catania è stata sempre contraddistinta dalla prassi che vede il medico votare per il rinnovo del consiglio, in seconda convocazione, soprattutto da quando è qualificato dal 40% degli iscritti.

Questa volta, si è verificata, invece, una circostanza straordinaria, con una partecipazione numerosa di votanti già al primo turno, probabilmente, perché tra i 52 candidati, c’è un medico dalla straordinaria tempra morale, che ha dedicato tutta la sua vita a curare i pazienti, il chirurgo oncologo Giorgio Giannone, a capo di una lista di 15 medici liberi e 3 revisori dei conti, che porta il suo nome in quanto unico candidato presidente.

Un plebiscito di stima e di affetto nei suoi confronti di questo gruppo di lavoro, che, al di là dei risultati e di qualche polemica, dimostra la forza di un team, che si batte in nome della chiarezza e dell’onestà.

“Siamo già a lavoro con un progetto di confronto – commenta il dottore Giannone – che ci vede dialogare con i componenti della quarta lista, rigettata per cavilli tecnici, verso una “vision” comune, per difendere la meritocrazia, l’impegno, l’innovazione e la formazione, per consegnare ai nostri giovani un nuovo modello, che premia chi dà anima e cuore alla propria professione, senza scendere mai a compromessi o accordi sottobanco”.

Nessuna delle tre liste, dunque, è riuscita a rendere valide le elezioni, superando la soglia dei 2/5 per una manciata di voti, appena 58 in meno di quelli necessari.

Ma il dato sicuramente certo è che la lista “Giannone Presidente”, ha scosso gli animi di tanti medici che come lui, hanno un grande sogno: continuare a svolgere la professione medica con passione e scrivere una nuova pagina della storia dell’ordine, per tutelare e garantire prima di tutto la “salute” dei pazienti.

Si tornerà al voto i primi dicembre, quando basteranno 1.881 voti per poter formare il nuovo consiglio dell’Ordine dei Medici. Nei prossimi giorni la lista “Giannone Presidente” continuerà a promuovere il proprio programma con dei focus monotematici.

Intanto la Ugl Medici lancia l’allarme sulla mancanza del quorum.