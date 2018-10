Sono circa novemila i medici di Catania e provincia chiamati alle urne il 31 ottobre, l’1, il 2 e il 3 novembre per l’elezione del nuovo direttivo dell’Ordine dei Medici di Catania. Tre le liste in gara, una di queste quella denominata “Ordiniamoci” che presenterà i suoi candidati nel corso di un incontro che si terrà sabato alle 17.30 all’hotel Nettuno.

C’è una particolare attesa per queste elezioni dopo le dimissioni di Massimo Buscema e tutte le polemiche che ci sono state di contorno. La lista “Ordiniamoci” affronta con serenità questi giorni che precedono il voto e l’incontro di sabato servirà proprio a svelare non solo i nomi dei candidati ma soprattutto i programmi. Si tratta di una lista in cui quasi tutti i candidati hanno avuto esperienze di amministrazione e gestione di enti come nel caso del prof. Diego Piazza per tre anni presidente dell’ACOI, l’associazione dei chirurghi ospedalieri italiani.

Dopo le dimissioni di Buscema l’Ordine dei Medici di Catania è stato commissariato per decisione del ministro della salute Giulia Grillo. Il nuovo direttivo dovrà rimettere a posto le cose dal punto di vista dell’organizzazione dei servizi ma soprattutto ridare credibilità e immagine all’ente. Cosa certamente non facile ma nelle intenzioni dei candidati della lista “Ordiniamoci” ci sono tutte le buone intenzioni e la professionalità per dare nuovo impulso all’istituzione.

Come detto le elezioni si svolgeranno dal 31 ottobre per quattro giorni, e si potrà votare dalle ore 9 alle ore 21. I seggi saranno approntati in una sala dell’hotel Nettuno in viale Ruggero di Lauria 121 a Catania. Si spera in un significativo afflusso di medici elettori per dare alla lista che risulterà vincente la massima rappresentatività.NCHE

