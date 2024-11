Emanuele Filiberto di Savoia, recentemente insignito del titolo di Capo della Dinastia Sabauda dopo la scomparsa del padre Vittorio Emanuele lo scorso febbraio, ha concluso una visita ufficiale in Sicilia, la prima nel suo nuovo ruolo. Il viaggio, denso di impegni istituzionali e sociali, si è svolto tra il 22 e il 23 novembre, toccando diverse località dell’isola e coinvolgendo numerose realtà locali.

Incontro con gli studenti e visita a strutture di solidarietà

La prima tappa della visita ha visto Emanuele Filiberto impegnato presso l’Istituto Comprensivo Pestalozzi di Catania. Qui ha incontrato la dirigente scolastica, il corpo docente e gli studenti, partecipando a diverse attività formative, in particolare nel settore della ristorazione. L’incontro, caratterizzato da un vivace scambio di domande e risposte su temi di formazione e lavoro, è stato documentato dalla radio e dal web della scuola. Nel pomeriggio, il Capo di Casa Savoia ha visitato il Poliambulatorio Catania Salute e Solidarietà Onlus, una struttura che offre assistenza specialistica gratuita a persone in difficoltà, e la Locanda del Samaritano, casa di accoglienza per individui con problematiche sociali.

Incontri istituzionali e religiosi

Il 23 novembre, la giornata è iniziata con un incontro con il Vescovo di Catania, Mons. Luigi Renna. Durante il colloquio, Emanuele Filiberto ha illustrato le attività promosse in Sicilia dalla Delegazione degli Ordini Dinastici di Casa Savoia. Un momento di particolare significato spirituale è stata la visita alla Cattedrale, dove, accompagnato dal Vescovo e dal parroco Mons. Scionti, ha venerato le reliquie di Sant’Agata. Successivamente, Emanuele Filiberto è stato ricevuto dal Sindaco di Catania, Enrico Trantino, presso il Palazzo degli Elefanti, dove ha firmato il libro d’onore. La giornata è proseguita con altri incontri significativi: sul sagrato della chiesa di San Martino ai Bianchi, il Governatore della Nobile Arciconfraternita dei Bianchi e il Delegato Gran Priorale del Sovrano Militare Ordine di Malta hanno omaggiato il Capo di Casa Savoia con un suo ritratto. Un ulteriore incontro si è svolto presso la chiesa di San Giuliano con una rappresentanza dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Visita alla casa natale di Bellini e incontro con gli Ordini Dinastici

Prima di concludere la sua visita in Sicilia, Emanuele Filiberto ha visitato la casa natale del compositore Vincenzo Bellini. Infine, ha partecipato a una colazione organizzata presso il Circolo dell’Unione dalla Delegazione per la Sicilia degli Ordini Dinastici di Casa Savoia. Il ricavato dell’evento è stato devoluto al Poliambulatorio Catania Salute e Solidarietà Onlus e alla Locanda del Samaritano. L’occasione ha permesso al Capo di Casa Savoia di incontrare dame e cavalieri degli Ordini Dinastici provenienti da tutta la Sicilia in un momento conviviale di fraternità.