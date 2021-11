il prelievo multiorgano all'ospedale cannizzaro di catania

Una persona è deceduta all’ospedale Cannizzaro di Catania per emorragia cerebrale

I figli hanno dato il consenso all’espianto di fegato, reni e cornee

Si tratta del quinto prelievo multiorgano del 2021 all’ospedale Cannizzaro

A distanza di meno di un mese dal precedente, un nuovo prelievo multiplo di organi è stato eseguito nei giorni scorsi all’Ospedale Cannizzaro di Catania.

Una persona è deceduta per emorragia cerebrale

Anche in questo caso si è trattato di una persona deceduta a seguito di una emorragia cerebrale spontanea, dopo il ricovero in Anestesia e Rianimazione.

Consenso dei figli al prelievo di fegato, reni e cornee

Grazie al consenso alla donazione degli organi espresso dai figli, un’équipe specializzata ha potuto prelevare fegato, reni e cornee.

Quinto prelievo multiorgano del 2021 all’ospedale Cannizzaro

Ed è il quinto prelievo eseguito nel 2021 nell’Ospedale Cannizzaro, struttura che secondo il report del Centro Regionale Trapianti (CRT) di due giorni fa, relativo ai primi dieci mesi del 2021, è tra le prime in Sicilia per numero di segnalazioni.

“Come ha rilevato proprio l’altro ieri il CRT, registriamo con favore una ripresa delle donazioni e un calo delle opposizioni – afferma a tal proposito il dott. Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’Azienda Cannizzaro – dopo una fase negativa sovrapponibile al periodo più critico della pandemia. Ciò si rende possibile grazie alla sensibilità dei familiari, che non smetteremo di ringraziare, e alla professionalità dei sanitari impegnati nelle attività connesse alla donazione di organi e tessuti, coordinate dalla referente dott.ssa Antonella Mo. Contribuisce al miglioramento organizzativo – conclude il direttore generale – anche il percorso formativo aziendale dedicato alla materia, che proprio oggi segna la sua seconda, partecipata edizione”.

I dati del Centro Regionale Trapianti

I dati dal 1 gennaio al 31 ottobre mostrano un incremento dei consensi del 12 per cento rispetto all’anno precedente e una diminuzione del 10 per cento del tasso di opposizione. Dalle rianimazioni dell’isola sono stati segnalati 120 potenziali donatori (ovvero possibili candidati al prelievo degli organi), di cui 57 effettivi, mentre sono state 47 le opposizioni alla donazione espresse dai familiari di pazienti in morte cerebrale.

Gli ospedali siciliani con maggiore numero di donazioni

Gli ospedali con maggiore numero di donazioni sono il Policlinico di Messina (19 segnalati), l’ARNAS Civico di Palermo (12), Villa Sofia Cervello (12), il presidio ospedaliero di Agrigento e l’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania (9 segnalazioni).

(foto di repertorio)