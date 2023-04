Un pregiudicato in manette nel Catanese

Scoperto nel Catanese un emporio della droga gestito da un 42enne pregiudicato. A saltare fuori oltre 3 chili di droga e migliaia di euro. Nella sua disponibilità anche una pistola e varie cartucce. L’uomo arrestato dai carabinieri in flagranza con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e ricettazione.

L’uomo fermato sulla moto

L’operazione dei carabinieri della “Squadra Lupi” del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania. Sono entrati in azione dopo aver raccolto una serie di informazione sull’uomo, che già vantava una consolidata “esperienza” nello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare era molto conosciuto nel popoloso quartiere di San Cristoforo e veniva considerato come attivissimo pusher con tanto di gestione di emporio, nonostante avesse la libertà vigilata. L’uomo localizzato nei pressi della sua abitazione a bordo di uno scooter Honda Sh 300.

Negli slip oltre 12 mila euro

Sottoposto ad un rapido controllo, da subito sono venuti fuori i primi riscontri. Il 42enne infatti, all’interno della manica del giubbotto, è stato trovato in possesso di un involucro contenente una pietra di cocaina di 12 grammi. Aveva con sé inoltre la somma di 200 euro nella tasca dei pantaloni e, nascosti all’interno degli slip, l’ulteriore considerevole somma di 12.300 euro. La perquisizione estesa in via Pietro Platania, all’interno dell’appartamento dello stesso spacciatore, al secondo piano di una palazzina. L’immobile era protetto da una porta blindata sulla scala d’accesso.

I pizzini con i conti

Nel pianerottolo dell’abitazione, infatti, i militari hanno trovato una busta all’interno della quale hanno rinvenuto 37 involucri contenenti varie pietre di cocaina. Ed ancora 69 dosi della stessa sostanza stupefacente già singolarmente confezionate, i cosiddetti “pippotti”, per un peso complessivo di 1 chilo e 343. Ancora 55 grammi di crack in pietra e 91 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione. Scovati anche una macchina per la preparazione sottovuoto della droga e 28 “pizzini” con annotato nomi ed importi riferibili alla vendita ed agli acquirenti delle sostanze stupefacenti.

Altre sorprese nell’armadio e nel bidone

Ma le sorprese per i militari non erano ancora finite perché, all’interno di un armadio di plastica, hanno rinvenuto 8 involucri con un altro chilo e 789 grammi di marijuana. Mentre in un bidone di plastica trovata una pistola semiautomatica calibro 22 con matricola abrasa corredata da un silenziatore. C’erano pure un giubbotto antiproiettile e 313 cartucce per arma da fuoco di vario calibro. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del 42enne, disponendo la custodia cautelare in carcere.



