Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, ha avviato i primi interventi previsti nel piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete elettrica della Città Metropolitana di Catania, al fine di garantire maggiore efficienza e sostenibilità, per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro.

6 nuovi cavi interrati per oltre 25 km

Gli interventi, inseriti nel Piano di Sviluppo 2021 e strategici per l’intero tessuto infrastrutturale regionale, prevedono la realizzazione di sei nuovi cavi completamente interrati, per una lunghezza totale di oltre 25 km, e la conseguente demolizione di tre linee aeree in zone urbane ad alta densità abitativa per circa 30 km e oltre 120 sostegni.

Gli smantellamenti, che permetteranno di restituire al territorio più di 20 ettari di terreno, saranno avviati in primavera.

I progetti

I collegamenti saranno dotati di sistemi di monitoraggio da remoto e in tempo reale per la prevenzione di disservizi, grazie all’installazione di sensori per la raccolta di informazioni e la loro successiva elaborazione.

Delle nuove linee in cavo interrato, alcune sono in fase autorizzativa, mentre sono attualmente in corso i lavori sull’elettrodotto di 3,1 km “CP Catania Est – CP Catania Nord” che saranno terminati entro l’anno. Seguiranno i lavori sui i collegamenti “CP Catania Est – CP Villa Bellini” e “CP San Giovanni Galermo – CP San Giovanni La Punta – CP Acicastello”.

Terna e gli Uffici tecnici del Comune di Catania hanno preventivamente concordato un piano per assicurare ridotte limitazioni alla viabilità urbana. Il fronte dei cantieri si sposterà progressivamente allo scopo di limitare i disagi. Conclusi i lavori, la società si occuperà del ripristino del manto stradale asfaltando nuovamente i tratti interessati dal cantiere.

Riqualificazione territoriale

Il piano di riassetto della rete elettrica di Catania si inserisce nel quadro dell’Accordo di Programma sugli interventi per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio regionale, sottoscritto dalla Regione Siciliana, da Cassa Depositi e Prestiti e da Terna, in data 18 settembre 2019, con l’obiettivo di ottimizzare le sinergie e perseguire, mediante una stretta e piena partecipazione delle Amministrazioni locali e della popolazione nella definizione delle azioni e degli interventi di sviluppo elettrico, la piena sostenibilità ambientale, territoriale e sociale in tema di energia.

Nel solco dell’Accordo di Programma Terna, il Comune di Catania e la Città Metropolitana di Catania hanno sottoscritto, lo scorso ottobre, convenzioni per il finanziamento di importanti attività di riqualificazione territoriale associati alla realizzazione dei nuovi interventi di elettrificazione.