La Polizia di Stato di Catania ha effettuato un importante sequestro di sostanze stupefacenti, sottraendo numerose dosi e chili di droga agli spacciatori. Questa operazione rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti messe in campo dagli agenti della Squadra Volanti e dell’Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

Il ruolo cruciale dei cani poliziotto

Gli agenti, specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti, operano quotidianamente nelle piazze di spaccio della città, con il supporto dei cani poliziotto “Maui” e “Ares”. Questi ultimi, grazie a un intenso e costante addestramento, sono in grado di individuare la droga in pochi secondi.

Intensificazione delle operazioni nel fine settimana

Nei giorni precedenti l’inizio del weekend, periodo in cui gli spacciatori solitamente riforniscono le loro scorte, gli operatori della Squadra Volanti hanno intensificato le attività di ricerca, finalizzate a scoprire i nascondigli della droga. I cani poliziotto hanno guidato gli agenti verso i luoghi più comuni utilizzati per nascondere le sostanze: vani ascensore, tombini, pozzetti della luce, quadri elettrici, auto abbandonate, lavandini e ruote di scorta.

Risultati dell’operazione e aree coinvolte

Grazie a questa operazione, sono state sequestrate 1500 dosi già pronte per la vendita e oltre 4 kg di droga ancora da confezionare. Le sostanze rinvenute includono crack, cocaina, marijuana e hashish, sottraendo agli spacciatori significative risorse economiche e rallentando l’attività delle piazze di spaccio. Le operazioni dei cani poliziotto si sono concentrate nei quartieri di Zia Lisa, Librino, San Giovanni Galermo e Via Acquicella Porto, aree note per l’intensa attività di spaccio.

L’attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti proseguirà nei prossimi giorni, con un focus particolare nei periodi prima dei weekend e delle giornate festive.