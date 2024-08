La Polizia Stradale di Palermo ha tratto in arresto due uomini di 32 e 33 anni, colti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di hashish.

I controlli sulla A19

L’operazione è scattata in lungo l’autostrada A19, nell’area di servizio Caracoli Sud, dove gli agenti impegnati in un servizio speciale di controllo del territorio hanno fermato un’auto con a bordo i due soggetti. I due, residenti a Caltanissetta e diretti nel capoluogo nisseno da Palermo, hanno da subito manifestato segni di nervosismo e insofferenza al controllo di routine della Polstrada. Insospettiti, gli agenti hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti perquisendo i due fermati. L’intuizione si è rivelata fondata: addosso ai due sono stati rinvenuti 3 panetti di hashish per un peso complessivo di 300 grammi.

Scatta l’arresto

Per i due giovani sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento di arresto è stato poi convalidato dal Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto per entrambi l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un’intensa attività di controllo del territorio messa in atto nel bimestre giugno-luglio dalla Polizia Stradale di Palermo, volta a reprimere i reati commessi in autostrada. In questi due mesi, sono state impiegate 975 pattuglie della Polstrada che hanno sottoposto a identificazione 5850 persone, effettuato 2337 controlli con etilometro e passato al setaccio 3744 veicoli, tra cui 266 mezzi pesanti e autobus. Sul fronte delle violazioni al Codice della Strada, sono state elevate 2051 sanzioni, di cui 147 per eccesso di velocità, 276 per mancata cintura di sicurezza, 32 per mancato uso del casco e 116 per mancata copertura assicurativa. Sono stati inoltre contestati 9 casi di circolazione irregolare in corsia di emergenza e ritirate 76 patenti e 187 carte di circolazione, con un totale di 4344 punti decurtati.

I controlli della Stradale

Gli agenti hanno proceduto a 142 fermi amministrativi di veicoli, al sequestro di 126 mezzi e a 200 interventi di soccorso stradale. Sul fronte dell’incidentalità, sono stati rilevati 111 sinistri, fortunatamente senza gravi conseguenze. Per quanto riguarda i risultati dell’attività di polizia giudiziaria, oltre ai due arresti per droga si segnala l’arresto di altre 2 persone per vari reati.