In continua evoluzione

L’Etna continua la sua fase parorssistica, stamani colonna di fumo

Nube vulcanica e cenere sulle strade creano disagi

L’aeroporto di Fontanarossa sospende le attività per cenere sulla pista

L’Etna continua a eruttare con fontane di lava, esplosioni e conseguente ricaduta di cenere vulcanica che crea disagi alla viabilità, alle colture e all‘aeroporto di Fontanarossa che ha dovuto fermare atterraggi e partenze. Una situazione in costante evoluzione.

Una colonna di fumo e cenere alta 4.5 km

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che la fontana di lava al Cratere di Sud Est è cessata. Resta l’attività esplosiva che produce una nube vulcanica di altezza di circa 4.5 km sul livello del mare. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione Sud Est. Durante la notte è stata segnalata ricaduta di cenere alla Milia e Trecastagni. Al momento è in atto un sopralluogo in area sommitale da parte di personale dell’Ingv.

Aeroporto fermo per cenere sulla pista

La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di copiosa cenere vulcanica, un settore dello spazio aereo è interdetto e la pista dello scalo aeroportuale è al momento chiusa perché contaminata ed è in corso l’attività di pulizia e bonifica. Questa mattina il volo Alitalia da Roma Fiumicino è stato dirottato a Comiso. Diversi i voli in partenza cancellati. Nuovi aggiornamenti seguiranno, dopo la riunione dell’Unità di crisi. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto.