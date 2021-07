Il fenomeno è cessato

Nuovo parossismo dal Sud-Est, fontana di lava alta 800 metri

Emesse anche nube eruttiva e colata ma ora l’evento è terminato

L’aeroporto Catania è rimasto operativo

Nuova intensa attivita’ parossistica, la notte scorsa, sull’Etna con una spettacolare fontana di lava, alta 7-800 metri, dal cratere di Sud-Est. Il fenomeno, durato un paio di ore, è stato accompagnato dall’emissione di una nube eruttiva che si è dispersa in direzione Ovest-Nord-Ovest e di un trabocco lavico che si dirige in direzione sud-ovest. Il tremore vulcano, secondo i rilievi dell’Ingv-Oe di Catania, si mantiene su livelli medio-alti.

Il comunicato dell’Ingv

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle 00.50 la fontana di lava al Cratere di Sud-Est è cessata, permane una debole attività stromboliana. Per quanto riguarda il trabocco lavico rimane ancora alimentato in direzione SW. L’ampiezza del tremore vulcanico è su valori alti con andamento in

diminuzione. L’ultima localizzazione del tremore, risulta in prossimità del Cratere di Sud-Est ad una

profondità di circa 3,0 km.

Fontanarossa operativo

L’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini e’ rimasto operativo e non si è registrato alcun disagio.