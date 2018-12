convocata l'unità di crisi dello scalo

E’ tornato pienamente operativo dalle 15 al traffico, ma con limitazione nei voli, quattro atterraggi l’ora, l’aeroporto di Catania che per un’ora, pur rimanendo aperto, non ha effettuato né arrivi né decolli per la violenta e copiosa emissione di cenere lavica dall’Etna in eruzione.

Alle 17 è stata convocata l’Unità di crisi dello scalo. Lo rende noto la Sac.

Informazioni sui voli saranno comunicate dalle compagnie aeree.