l'uomo dovrà adesso indossare il braccialetto elettronico

I Carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato il 54enne catanese Giuseppe Tosto accusato di evasione dagli arresti domiciliari.

Militari hanno notato la sua auto in un parcheggio di una discoteca, ma non lo hanno trovato. Una pattuglia si è recata nella sua abitazione dove un familiare al citofono ha giustificato l’assenza dicendo che era “uscito di casa da appena dieci minuti per andare in ospedale per un forte dolore al petto” e poi lo ha chiamato al cellulare avvisandolo del controllo.

A qual punto Tosto è uscito di corsa dal locale per andare via, ma accanto alla sua auto ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato.

Ammesso al rito per direttissima, per lui sono stati disposti nuovamente i domiciliari, ma con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.