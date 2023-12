Nel weekend a Catania, ecco il programma

Ultimo appuntamento del 2023 per il Pop Up Market Sicily che chiude l’anno, sabato 16 e domenica 17 dicembre, con un’edizione interamente dedicata al Natale e nello specifico con una carrellata di stand tra artigianato e vintage per fare regali consapevoli, etici, sostenibili e “soprattutto per dare più valore a quello che un gesto semplice – come scegliere un dono – può ricoprire”.

La location sarà ancora una volta NÜ Doganæ (già Vecchia Dogana) di Catania, un sito camaleontico che ha avviato un importante processo di rigenerazione urbana, che oltre ai creativi ospiterà anche artisti di livello nazionale e un’area totalmente dedicata ai più piccoli.

Gli ospiti

Special guest di questa edizione saranno gli Shakalab, una delle band siciliane più interessanti della scena reggae ed hip hop che sabato prossimo daranno vita ad un live all’interno del teatro del complesso che allaccia il centro storico del capoluogo etneo al suo porto. Domenica sera, invece, sarà la volta di Davide Shorty, artista di primo piano del nuovo filone funk & soul targato Italia che porterà a Catania i suoi successi.

Immancabili, come sempre, i dj set in vinile e l’esibizione della compagnia di danza Sicilyinswing che ha come proprio quartiere generale il complesso NÜ Doganæ. Durante la due giorni non mancheranno altri momenti di intrattenimento con gli artisti di strada dell’associazione Gammazita grazie alle performance senza età a cura di Giorgioliere e Valerie Bla Bla. Natale è soprattutto la festa dei bambini e per l’occasione saranno allestiti dei laboratori dedicati e uno spazio totalmente ‘invaso’ dalle animazioni gonfiabili per giocare in tutta sicurezza.

Le parole di Sarah Spampinato

“Come associazione Pop Up desideriamo offrire un contributo che ha uno scopo ben preciso: dare un’impennata all’incremento del prodotto interno della felicità. E la felicità, soprattutto in questo periodo dell’anno, non ha età – dice la founder Sarah Spampinato –. Chiudiamo il 2023 nel migliore dei modi, ma siamo già al lavoro per perfezionare le edizioni del 2024 con l’obiettivo di presentarci in maggio a Londra, per l’expo che curiamo ormai da anni nella City, con una collezione di nuove idee tutte made in Sicily”. L’evento è patrocinato dall’assessorato al Turismo della Regione Siciliana.

L’ingresso verrà consentito da Via Cardinale Dusmet e, come per tutti gli eventi dell’associazione Pop Up, sarà totalmente gratuito.

Il programma

Sabato 16 dicembre

11.00 – 12.30 | Talk by Siculewill

12.30 – 13.00 | Gammazita show Valerie Blabla

13.00 – 15.00 | KVA – Keep Vynil Alive

16.00 – 17.00 | Mirko Morfino

17.00 – 19.00 | Alessandro Pardo

19.00 – 19.20 | Gammazita show Valerie Blabla

19.20 – 20.30 | Karovana Indie (live)

20.30 – 22.00 | Sicilyinswing

22.30 – 00.00 | Shakalab (live)

00.00 – 01.30 | Fernando Gioeni

Domenica 17 dicembre

10.00 – 11.00 | Pilates

11.00 – 12.00 | Gianluca Montagna

12.00 – 12.30 | Gammazita Show Giorgioliere

12.30 – 14.00 | Lezione gratuita Lindy Hop by Sicilyinswing

16.00 – 16.30 | Gammazita Show Giorgioliere

16.30 – 18.00 | Claudio Grasso

18.00 – 20.00 | Dj Manueli

20.00 – 21.30 | Davide Shorty (live)

21.30 – 22.30 | Scap

22.30 – 00.00 | Niki.