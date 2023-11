Dal 24 al 26 novembre

Il primo amore non si scorda mai: Pop Up Market torna a Catania e sceglie Nü Doganæ (già Vecchia Dogana), ovvero quel luogo dove debuttò, oramai 12 anni fa. Il “non mercatino”, che da quasi tre lustri colora la Sicilia e la promuove all’estero, saluta così il mese di novembre e dà il via ad un grande progetto di rigenerazione urbana dedicato ad una location speciale nel cuore di tutti i catanesi: il palazzo della Vecchia Dogana.

Più di 40 stand

Così da venerdì 24 a domenica 26 novembre, più di 42 stand ed un esercito (buono) di creativi, vintage seller, dj e market addicted colorerà – e darà quindi una nuova luce – all’area teatro e alla gallery della struttura ottocentesca che allaccia il porto al cuore della città, per far vivere un weekend dai toni e dalle coordinate internazionali.

Oltre al ‘non mercatino’ tante le attività in programma tra cui un talk organizzato dalla community delle Sicule Will dedicato alla moda sostenibile (moderato dalla giornalista Giorgia Lodato), una masterclass per valorizzare la propria immagine (a cura di Tamara Gulino), una sessione di yoga (con l’insegnante Giorgia Tarascio), e gli immancabili laboratori di animazione per i bambini (curati da Le Star Animazione e dall’associazione Culturale I Fiori di Penelope).

In pieno stile Pop Up Market, sarà ovviamente anche una tre giorni di musica con un susseguirsi di dj e performer che, attraverso generi diversi, daranno vita ad un melting pot fortemente inclusivo per dare voce e suono ad ogni anima: dal funky all’elettronica, passando per lo swing con Swinginsicily e per la dance anni 80/90.

A rendere complete e gustose le proposte di Pop Up Market Sicily, l’immancabile area food e drink, per rispondere alla prima domanda che ogni siciliano doc si pone già al mattino: cosa, e soprattutto, dove mangiare a pranzo ed a cena? Il management garantisce che “da Nü doganæ ognuno troverà il confort-food che cerca!”.

“L’idea di realizzare l’evento alla Dogana – dice Sarah Spampinato, founder dell’associazione Pop Up Market Ct – nasce dalla volontà di condividere, sostenere e supportare ogni iniziativa utile a restituire (finalmente) la Dogana a tutti catanesi e farla rivivere così di energie positive attraverso la realizzazione di progetti culturali e di intrattenimento inclusivi, accessibili e soprattutto diurni. Insomma dando così concretezza alla nuova visione della gestione del complesso doganale”.

Ad inaugurazione l’evento sarà un flash Mob dedicato ai Queen a cura di Lusymay Distefano, già prima ballerina della scala di Milano e direttrice dell’Accademia Vincenzo Bellini che ha sede proprio all’interno di Nü Doganæ, in quell’area che è stata scelta come punto di ripartenza della Vecchia Dogana. L’ingresso è libero.

Orari apertura

Venerdì 24 novembre 2023 | 17.00-01.30

Sabato 25 novembre 2023 | 11.00-01.30

Domenica 26 novembre 2023 | 11.00-00.00

Orari apertura e programma dj set e d eventi

Venerdì 24 novembre 17.00 – 1.30

17.00 – 19.00 – Danny D.

19.00 – 21.00 – Cape Coral

21.00 – 23.00 – KVA – Keep Vinyl Alive

23.00 – 01.30 – Nuccio Giuffrida

Sabato 25 novembre 11.00 – 1.30

11.00 – 12.00 – Masterclass Armocromia by Tamara Gulino

12.00 – 13.00 – Talk by Sicule Will

13.00 – 15.00 – Gianluca Montagna

15.00 – 17.00 – Mirko Morfino

17.00 – 19.00 – Alessandro Pardo

19.00 – 20.30 – Salvo Micieli

20.30 – 22.00 – Sicilyinswing

22.00 – 01.30 – Niki

Domenica 26 novembre 11.00 – 00.00

11.00 – 12.00 – Yoga Nomade Studio by Giorgia Tarascio

12.00 – 13.00 – Lezione di prova gratuita Swing Primi Passi by Sicilyinswing

13.00 – 15.00 – Ciuridda

15.00 – 17.00 – Maurizio Di Stefano

17.00 – 19.00 – Dj Manueli

19.00 – 21.00 – Roberto Di Mauro

21.00 – 22.30 – Giuseppe Marchetti

22.30 – 00.00 – Fanta