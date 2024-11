“Nell’ottica della riorganizzazione territoriale di Forza Italia in provincia di Catania, favorendo unità e radicamento del partito, oggi abbiamo stabilito l’azzeramento del Coordinamento comunale FI a Motta Sant’Anastasia, con la rimozione dell’attuale coordinatore Salvo Grasso. Il vicesegretario provinciale Antonio Villardita assume l’incarico di commissario del partito a Motta. Si diffidano i componenti del coordinamento uscente dall’utilizzare il logo e il simbolo del partito, associandolo a qualsiasi tipo di iniziativa politica locale”. Lo rende noto il segretario provinciale di Forza Italia per la provincia etnea Marco Falcone, a proposito dell’assetto del partito azzurro nel Comune catanese di Motta Sant’Anastasia.

L’annuncio di Tajani

Antonio Tajani, leader di Forza Italia, durante la convention del partito a Santa Flavia, ha accennato a un nuovo ingresso nel partito a Catania, proveniente direttamente dal Partito Democratico. Questo annuncio, che segue il recente passaggio all’eurodeputata Caterina Chinnici, si inserisce nel contesto di rinnovamento intrapreso da Forza Italia dopo la scomparsa di Berlusconi. «Anche nel Pd c’è chi guarda con attenzione a noi, perché il Pd va sempre più a sinistra e perde quella parte di elettorato ex Dc ed ex Psi – ha spiegato Tajani -. Se cercano un punto di riferimento noi ci siamo».

Tensioni interne a Forza Italia Catania

L’annuncio di Tajani ha suscitato immediate polemiche all’interno del partito a Catania. Piermaria Capuana, esponente di Forza Italia, ha espresso il suo dissenso riguardo alle modalità con cui è stato gestito l’ingresso del consigliere Gerry Barbagallo, eletto nelle file del PD e ora apparentemente passato a Forza Italia. «Abbiamo appreso dai social di un presunto ingresso di un consigliere ex Pd nel nostro gruppo, si tratta di un annuncio fatto senza considerare i vertici provinciali e cittadini del partito, né il capogruppo», ha scritto Capuana, dopo il post del deputato regionale azzurro Nicola D’Agostino sul nuovo ingresso in Fi. Il riferimento è a una foto pubblicata su Facebook che ritrae Barbagallo alla convention di Santa Flavia insieme allo stesso D’Agostino (anche lui ex PD) e al coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso.

