L'operazione dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno fermato, e poi arrestato, un pregiudicato catanese di 47 anni, che ha tentato di rapinare la filiale Unicredit di Catania, armato di taglierino, e poi ha rapinato anche una sala bingo.

L’uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’istituto mentre minacciava due operatori della banca avvicinandosi al loro volto con un taglierino. Quando i due impiegati gli hanno mostrato che non era possibile aprire la cassaforte prima dell’orario previsto, il rapinatore ha desistito ed è fuggiva a piedi, confondendosi tra la folla.

Il rapinatore si è diretto così presso la sala bingo di via Milazzo, zona di piazza Europa, e lì, avvicinatosi ad una impiegata, l’ha insultata e minacciata di morte, facendosi consegnare l’importo di 1.000 euro contenuto nella cassa.

La denuncia e la videosorveglianza

Entrambe le vittime hanno presentato denuncia e i militari sono riusciti a risalire all’identità del rapinatore grazie alle riprese degli impianti di videosorveglianza, riconoscendo che si trattava dello stesso uomo perché aveva un tatuaggio con una croce sul viso. Rintracciato, il rapinatore è stato fermato come indiziato di delitto. Poi il giudice per le indagini preliminari di Catania ha disposto la custodia cautelare in carcere per tentata rapina aggravata e rapina aggravata dal fatto di essersi avvalso della lama del cutter per convincere le vittime a farsi consegnare il denaro.

Un arresto per droga a Misterbianco

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 18enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’occasione, durante un pattugliamento delle vie del centro abitato del paese, i militari si sono insospettiti per l’atteggiamento del giovane, a loro già conosciuto per precedenti vicissitudini, il quale, accortosi della loro presenza, scappava dalla sua Jeep Renegade lasciando lo sportello aperto, e si nascondeva in un palazzo. I militari poi lo hanno preso e trovato circa 30 grammi di sostanza stupefacente.